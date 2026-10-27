Starship Troopers: Extermination celebra 2 anos de guerra com nova ameaça

A guerra contra os Aracnídeos está longe de terminar. Dois anos após a sua chegada em acesso antecipado, Starship Troopers: Extermination continua a expandir o campo de batalha e a oferecer novos desafios à sua comunidade. Para assinalar o segundo aniversário do jogo, a Offworld Industries preparou uma atualização especial que recupera uma das criaturas mais memoráveis do universo cinematográfico de Starship Troopers.

A Atualização 13 introduz os temíveis Hopper Bugs, uma ameaça aérea que promete obrigar os jogadores a repensar as suas estratégias e a manter os olhos bem abertos… não apenas em frente, mas também acima das suas cabeças.

Os Bugs ganham asas

Quem se recorda do clássico filme de 1997 certamente não esqueceu os Hopper Bugs. Estas variantes voadoras dos Warrior Bugs destacavam-se pela sua velocidade e pela capacidade de atacar a partir do céu, apanhando os soldados da Federação desprevenidos.

Agora, estas criaturas chegam finalmente a Starship Troopers: Extermination para acrescentar uma nova dimensão aos combates. Enquanto os jogadores estavam habituados a defender posições contra enxames terrestres, a partir da Atualização 13 o perigo também virá dos céus.

Os Hopper Bugs atacam em grupos compactos, mergulhando sobre as linhas defensivas e criando situações de enorme pressão. A sua especialidade é identificar soldados isolados ou posicionados em locais elevados, capturá-los e transportá-los pelo ar, separando-os facilmente da restante equipa.

O céu deixa de ser seguro

Uma das principais mudanças introduzidas por estes novos inimigos está relacionada com a verticalidade dos confrontos. Até agora, ocupar pontos altos podia oferecer uma vantagem táctica considerável durante certas missões. Com a chegada dos Hopper Bugs, essa sensação de segurança desaparece por completo.

Os jogadores terão de adaptar rapidamente as suas prioridades em combate, coordenar melhor as equipas e reagir a ameaças vindas de múltiplas direções. A comunicação e o trabalho de grupo tornam-se ainda mais importantes quando um companheiro pode ser levado pelos ares a qualquer momento.

E mesmo depois de abatidos, estes insetos continuam perigosos. Tal como acontecia no filme, os corpos dos Hopper Bugs podem cair sobre os soldados e causar danos significativos, transformando cada confronto numa experiência ainda mais caótica.

2 anos de expansão constante

A chegada desta atualização representa mais um capítulo no suporte contínuo que a Offworld Industries tem dedicado ao jogo. Ao longo dos últimos dois anos, Starship Troopers: Extermination recebeu treze atualizações gratuitas, acrescentando conteúdos, melhorias e novas mecânicas à experiência.

Num período em que muitos jogos multijogador têm ciclos de vida cada vez mais curtos, a equipa continua a investir no projeto e já prometeu mais conteúdos para os próximos anos. Com o 30.º aniversário do filme original de Starship Troopers a aproximar-se, tudo indica que os fãs terão muitos motivos para regressar às linhas da frente.

Novos visuais para soldados da Federação

Além da nova ameaça aérea, a atualização será acompanhada pelo lançamento do The Gore Supporter Pack. Este pacote cosmético permitirá aos jogadores personalizar os seus soldados com novos elementos inspirados no universo da saga.

Entre os conteúdos incluídos encontram-se visuais para armas, capacetes, uniformes, placas de identificação e bandeiras de jogador, oferecendo mais opções de personalização para quem deseja destacar-se no campo de batalha.

A Guerra está longe de acabar

Inspirado diretamente no filme que marcou uma geração de fãs da ficção científica militar, Starship Troopers: Extermination continua a apostar em batalhas cooperativas de grande escala, colocando até 16 jogadores lado a lado contra vagas intermináveis de Aracnídeos.

Com seis classes distintas, vários objetivos cooperativos e agora uma ameaça aérea capaz de virar qualquer missão do avesso, o título da Offworld Industries continua a evoluir e a reforçar a sua identidade dentro do género dos FPS cooperativos.

A chegada dos Hopper Bugs demonstra que os desenvolvedores ainda têm muitas cartas na manga. Para os veteranos da Deep Space Vanguard e para os novos recrutas, a mensagem é simples: carreguem os vossos rifles, reúnam o pelotão e preparem-se para olhar mais vezes para o céu. Afinal, os Bugs aprenderam a voar.