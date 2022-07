Sony revela novas aquisições do PlayStation Plus e Playstation Stars

A Sony Playstation lançou o "novo" Playstation Plus no mês passado e, como seria de esperar, o investimento nesse novo modelo é forte e veio para ficar.

Foram recentemente reveladas as novas aquisições do catálogo do Playstation Plus, mas também foi revelado o Playstation Stars. Venham conhecê-los.

O novo modelo do Playstation Plus encontra-se a "bombar" a toda a força e, para quem tenha uma subscrição válida do serviço, já há novidades.

Isto, pois a Sony Playstation veio revelar recentemente, as primeiras novidades do catálogo de jogos do novo PlayStation Plus, que estarão disponíveis para os membros Extra e Premium já a partir do próximo dia 19 de julho, onde se destaca o novo jogo de aventuras Stray, lançado no mesmo dia.

No entanto, outros jogos como Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel’s Avengers, cinco títulos de Assassin’s Creed e dois títulos de Saints Row também correm para a lista:

Eis a lista:

Assassin’s Creed Unity (Playstation 4)

Assassin’s Creed IV Black Flag (Playstation 4)

Assassin’s Creed Rogue Remastered (Playstation 4)

Assassin’s Creed Freedom Cry (Playstation 4)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (Playstation 4)

Saints Row IV: Re-Elected (Playstation 4)

Saints Row: Gat out of Hell (Playstation 4)

Spirit of the North: Enhanced Edition (Playstation 5)

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure (Playstation 4)

Jumanji The Video Game (Playstation 4)

Paw Patrol on a Roll! (Playstation 4)

ReadySet Heroes (Playstation 4)

Adicionalmente, membros do PlayStation Plus Premium também poderão, a partir da próxima terça-feira, desfrutar de No Heroes Allowed! (PSP) e LocoRoco Midnight Carnival (PSP).

PlayStation Stars

Adicionalmente, a Sony revelou ainda o PlayStation Stars, um novo programa de fidelização totalmente novo que celebra os jogadores e ao qual estes poderão aderir de forma gratuita.

“Hoje, tenho o prazer de revelar o PlayStation Stars, um programa de fidelização totalmente novo que te celebra a ti, jogador, que estás nesta jornada connosco”, começou por dizer Grace Chen, Vice President of Network Advertising, Loyalty & Licensed Merchandise na SIE, acrescentando que este será um programa ao qual os jogadores poderão aderir de forma gratuita quando o mesmo for lançado mais tarde, este ano ainda.

“Assim que te tornares membro deste programa, ganharás recompensas assim que completares uma variedade de campanhas e atividades”, acrescentou. “A nossa campanha ‘Monthly Check-In’ apenas requere que jogues qualquer jogo para receber uma recompensa, enquanto outras campanhas requerem que ganhes torneios, troféus específicos ou até mesmo que sejas o primeiro jogador a platinar um título de grande sucesso na tua zona”, disse ainda.

Todos os membros do PlayStation Stars terão a oportunidade de ganharem pontos de fidelização, sendo que os mesmos poderão depois ser redimidos num catálogo que poderá incluir carregamentos de carteira PSN e produtos selecionados na PlayStation Store. Como benefício adicional, os membros do PlayStation Plus que aderirem ao PlayStation Stars, receberão automaticamente pontos pelas compras na PlayStation Store.

No âmbito deste programa foi ainda introduzido um novo tipo de recompensa, a que se chamou “digital collectibles”. “Os colecionáveis são tão diversos quanto o nosso portfólio de produtos e franquias. Eles são representações digitais de coisas que os fãs da PlayStation gostam, incluindo figuras de personagens queridas e icónicas dos videojogos e outras formas de entretenimento, assim como dispositivos apreciados que exploram a história de inovação da Sony”, explicou Grace Chen, acrescentando que haverá sempre um novo colecionável para ganhar, um colecionável ultra raro pelo qual “lutar” ou outra coisa qualquer surpreendente para colecionar apenas por diversão.

A Vice President of Network Advertising, Loyalty & Licensed Merchandise na SIE, aproveitou ainda o momento para dizer que espera que este novo programa traga aos jogadores memórias de jogos do passado ao mesmo tempo que os deixa entusiasmados pelo futuro da PlayStation: “comemorando as eras de videojogos que criámos juntos, definindo novos percursos para explorar e reunindo jogadores para celebrações globais”.