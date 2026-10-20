Sony desenvolve IA capaz de prever imagens antes de a GPU terminar o trabalho

A Sony registou uma patente para uma tecnologia de inteligência artificial (IA) que pretende antecipar os próximos frames dos videojogos, reduzindo as quebras de fluidez sem acrescentar a latência normalmente associada a determinados métodos de geração de imagens.

Uma nova forma de manter os jogos fluidos

A proposta da Sony procura resolver um problema comum nas técnicas de geração de frames. Em algumas soluções existentes, é necessário esperar que duas imagens estejam concluídas para criar uma imagem intermédia. Este processo pode introduzir atrasos adicionais, sobretudo quando o desempenho gráfico varia durante o jogo.

Em vez de depender de duas imagens já renderizadas, o sistema descrito na patente parte do frame mais recente e tenta calcular qual deverá ser o seguinte. Enquanto a placa gráfica continua a processar a próxima imagem real, a IA poderá disponibilizar uma previsão para apresentação no ecrã.

O objetivo é evitar interrupções percetíveis na sequência de imagens, especialmente em situações nas quais o hardware demora mais tempo do que o habitual a concluir a renderização.

Como funciona a tecnologia de IA

O método recorre a dois componentes treinados em conjunto, um codificador e um descodificador. O primeiro transforma a imagem original numa representação numérica compacta, enquanto o segundo utiliza essa informação para construir um novo frame previsto.

A tecnologia poderá ainda recorrer a vetores de movimento, que ajudam a identificar o deslocamento dos elementos visuais, e aos comandos introduzidos recentemente pelo jogador. Desta forma, o sistema dispõe de mais dados para antecipar os acontecimentos no ecrã, em vez de depender exclusivamente da imagem anterior.

Para treinar o modelo, a Sony propõe a utilização de sequências de vídeo. A IA recebe uma imagem, produz uma previsão e compara o resultado com o frame seguinte da sequência original. A diferença entre ambas permite calcular o erro da previsão e ajustar o modelo durante o treino, sem necessidade de identificar manualmente cada imagem.

Qualidade das imagens continua por demonstrar

A patente contempla também uma alternativa que não depende de IA. Neste caso, o sistema desloca blocos de píxeis de acordo com o movimento identificado, procurando criar imagens adicionais por outro processo.

A documentação descreve ainda formas de manter uma cadência de apresentação constante sem comprometer a qualidade visual. Contudo, esta é uma intenção técnica, não uma garantia de resultados.

A principal questão será perceber se a IA consegue gerar frames suficientemente precisos e com rapidez para compensar as quebras de desempenho. A patente explica como a Sony pretende abordar o problema, mas não apresenta testes ou medições que comprovem melhorias concretas na latência, na fluidez ou na fidelidade gráfica.

Por enquanto, trata-se de uma tecnologia em fase de proposta. O seu verdadeiro impacto nos videojogos dependerá da eficácia demonstrada numa eventual implementação prática.

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