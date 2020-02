Os gamers aguardam impacientemente novidades acerca da PlayStation 5, mas recentemente a Sony deu notícias nada agradáveis para os fãs da consola.

A marca japonesa anunciou que vai fechar todo os fóruns do site PlayStation.com já no próximo dia 27 de fevereiro.

A apresentação da nova consola da Sony é esperada para breve. A PlayStation 5 tem já um site oficial e, ao questionarmos os nossos leitores, 70% afirma que está a pensar comprar a PS5.

Sony vai fechar todos os fóruns do site PlayStation.com

Como é comum às marcas relacionadas com gaming, a Sony oferece igualmente à sua comunidade a oportunidade de conversar através dos seus fóruns.

No entanto, a empresa japonesa anunciou que irá fechar todos os seus fóruns do site PlayStation.com. Este encerramento está marcado já para o dia 27 de fevereiro.

O anúncio foi feito no próprio fórum, através de uma publicação do utilizador Groovy Matthew, gestor da comunidade:

Olá, A partir de 27 de fevereiro, os fóruns da PlayStation.com deixarão de estar disponíveis. Convida-mo-lo a continuar as suas conversas via PlayStation.Blog, Twitter, Facebook e Instagram.

Resumidamente, estes fóruns da Sony são espaços abertos, com uma conta associada, onde aos jogadores conversam e discutem acerca da consola da Sony e também sobre os seus jogos preferidos.

Ultimamente, como seria de esperar, o tema da PlayStation 5 era um dos mais abordados.

Comunidade lamenta a decisão da Sony, mas diz compreender

Após este anúncio, a publicação encheu-se de comentários de jogadores tristes com a decisão. No entanto muitos referem que compreendem a opção, uma vez que as redes sociais conquistaram muito do terreno que pertencia a estas plataformas.

Os fóruns da Sony foram criados em 2002, ainda na altura da PlayStation 2. E muitos são utilizadores desde essa altura.