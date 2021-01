Sons of The Forest, sequela de The Forest chega este ano

Sons of The Forest, é a sequela de The Forest, e encontra-se novamente a cargo dos estúdios Endnight Games. Pelo que se pode ver nos trailers, a floresta parece agora muito mais assustadora que antes.

Venham ver o mais recente trailer do jogo e conhecer um pouco mais do jogo.

Sons of the Forest é na sua essência, um jogo de survival game, decorrendo num vasto mapa aberto à exploração e onde a sensação de terror e perigo imediato se encontra sempre presente.

Enquanto de dia, a nossa atenção irá alternar entre a construção do abrigo e a exploração da floresta, durante a noite, o perigo espreita. Isto, pois nesta sequela de The Forest, foram acrescentados novos perigos, novos mutantes e canibais.

No entanto, mais que simples seres animalescos, em Sons of the Forest, esses mutantes são descritos pelos programadores como “um clã de mutantes com crenças, famílias e certos conceitos morais“. Quase que parecem humanos…

Conforme referi, a construção de abrigos terá uma grande importância em Sons of the Forest. Trata-se, portanto, de algo que exige a nossa constante atenção e preocupação. A recolha de recursos e a própria construção do nosso abrigo (e armadilhas protetoras) vai levar bastante tempo e terá de ser bem pensada.

Segundo os elementos da Endnight Games, haverão muitas e variadas formas de personalizar a nossa base, tornando assim o abrigo em algo mais pessoal, ao mesmo tempo que, esperamos nós, seja eficaz contra os ataques noturnos dos mutantes.

Toda a nossa sobrevivência depende de nós e da nossa capacidade de trabalho. Por exemplo, teremos de cortar lenha para construir o nosso abrigo e poder acender lareiras e evitar ficarmos congelados. Até as (poucas) armas que existem no jogo, podem ficar danificadas com as condições climáticas.

Exploração será um ponto fundamental no jogo tanto à superfície, como debaixo dela. Existe um intrincado sistema de cavernas que, tanto se podem revelar uma armadilha mortal, como um tesouro escondido.

No trailers é-nos permitido ainda ver um pormenor interessante. A dada altura, podemos ver que existirá a possibilidade de criar máscaras que nos permitam passar despercebidos pelo meio dos mutantes existentes na floresta.

Para sobreviver temos de ter um abrigo, certo? Mas, não podemos passar sem alimentos e dessa forma, o jogador pode explorar a floresta e usufruir das plantas e animais que a mesma possui. Além disso, podemos ainda plantar vegetais.

Um dos pormenores que nos foi permitido ver no trailer, foram algumas instalações algo “desenquadradas” do resto do jogo. Talvez seja algo à semelhança do bunker da série Lost e que venham a ter particular importância no decorrer do jogo.

Sons of the Forest será ainda uma aventura que pode ser jogada a solo, ou então em multiplayer cooperativo de até 8 jogadores.

O jogo ainda não tem data marcada, mas será lançado para PC e, presumivelmente para Playstation 4 durante este ano de 2021.