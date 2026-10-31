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Smalland 2: Lost Realms mostra finalmente a jogabilidade

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A Maximum Entertainment revelou o primeiro trailer de gameplay de Smalland 2: Lost Realms, dando a conhecer algumas das novidades que vão marcar esta nova aventura de sobrevivência em miniatura. Entre um sistema de vantagens, novas mecânicas de recolha e criação de recursos, escalada e exploração aquática, há muito para descobrir.

Depois de, em junho passado, termos dado a conhecer aos leitores do Pplware o ambicioso universo de Smalland 2: Lost Realms, através do artigo «Smalland 2: Lost Realms, afinal o tamanho importa», chega agora uma oportunidade para perceber melhor aquilo que a Maximum Entertainment e a equipa de desenvolvimento estão a preparar.

A editora revelou o primeiro trailer de gameplay do jogo, apresentando várias das suas novas mecânicas e oferecendo um olhar mais próximo sobre a evolução desta prequela de Smalland: Survive the Wilds. E há novidades que prometem tornar a experiência de sobrevivência ainda mais completa.

Um primeiro olhar sobre as novidades de Smalland 2

O novo vídeo coloca em evidência algumas das principais funcionalidades que vão distinguir esta aventura do seu antecessor. Uma das novidades mais interessantes é a introdução de um sistema de vantagens (Perks), que permitirá desenvolver a personagem e adaptar as suas capacidades ao estilo de jogo de cada utilizador.

A progressão promete assim ganhar uma dimensão mais estratégica, permitindo apostar em diferentes abordagens à sobrevivência, exploração e combate. Uma mudança que poderá oferecer maior liberdade na forma como cada jogador enfrenta os desafios dos Reinos Perdidos.

O trailer revela também novos sistemas de recolha de recursos e criação de equipamentos. Num jogo em que a sobrevivência depende diretamente da capacidade de aproveitar os materiais disponíveis no ambiente, estas mecânicas terão um papel fundamental na evolução da aventura.

Escalar e nadar: o mundo ganha novas dimensões

Se há algo que torna o universo de Smalland tão particular é a forma como os elementos mais comuns da natureza se transformam em obstáculos gigantescos. Uma simples árvore pode representar uma montanha e uma pequena linha de água pode tornar-se uma barreira difícil de ultrapassar.

É precisamente neste contexto que ganham importância duas das funcionalidades agora mostradas em maior detalhe: a escalada e a natação.

Os jogadores poderão trepar árvores, raízes e estruturas rochosas, alcançando locais anteriormente inacessíveis, enquanto a exploração aquática permitirá atravessar cursos de água e descobrir novas zonas do mapa.

Estas capacidades não serão apenas elementos decorativos. A gestão da resistência física durante a escalada e a utilização das correntes de água durante a natação deverão obrigar a alguma estratégia, tornando a exploração mais dinâmica e oferecendo novas possibilidades de descoberta.

Uma prequela que leva a sobrevivência mais longe

Tal como já tínhamos referido no nosso primeiro artigo, Smalland 2: Lost Realms decorre muitos anos antes dos acontecimentos de Smalland: Survive the Wilds, transportando os jogadores para uma era mítica, anterior à chegada dos Gigantes.

Neste mundo de dimensões extraordinárias, os Smallfolk terão de explorar diferentes regiões, recolher materiais, construir abrigos, criar armas e armaduras e estabelecer ligações com criaturas que poderão tornar-se importantes companheiras de aventura.

A experiência poderá ser desfrutada a solo ou em cooperação com até 10 jogadores, mantendo uma das características que ajudaram a definir o jogo original.

Com um universo bastante mais abrangente, novos sistemas de progressão e possibilidades de exploração reforçadas, a sequela parece querer ir muito além de uma simples atualização visual ou de conteúdo.

Smalland 2 só chega em 2027

Nem todas as novidades anunciadas são, contudo, motivo de entusiasmo imediato. A Maximum Entertainment confirmou que Smalland 2: Lost Realms já não chegará em 2026, passando agora a ter 2027 como janela de lançamento.

Segundo a equipa, esta decisão pretende garantir mais tempo para aperfeiçoar o jogo e proporcionar a experiência que os jogadores esperam. Uma justificação que, embora represente uma espera adicional para quem acompanha o projeto, poderá ser importante para assegurar que as novas mecânicas funcionam como previsto.

O jogo está em desenvolvimento para PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2.

Com este primeiro trailer de gameplay, Smalland 2: Lost Realms começa finalmente a mostrar aquilo que tem para oferecer. Resta agora acompanhar a evolução do projeto e perceber se todas estas novidades serão suficientes para transformar esta prequela numa aventura ainda maior do que a original. Afinal, neste mundo, o tamanho pode ser relativo, mas as ambições parecem não ter limites.

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Autor: Paulo Silva
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Tags:
Nintendo Switch 2 PlayStation 5 Smalland 2 Smalland 2: Lost Realms Windows PC Xbox Series X

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