Slitherine anuncia Field of Glory II: Medieval

A Slitherine é uma companhia de desenvolvimento britânica que se tem focado essencialmente na produção de jogos de estratégia. Recentemente, divulgou o seu novo projeto: Field of Glory II: Medieval.

Medieval vai trazer uma lufada de ar fresco a uma série já com mais de 10 anos de existência.

Como curiosidade, Field of Glory começou como um jogo de tabuleiro desenhado por Richard Bodley Scott, Simon Hall, e Terry Shaw.

O sucesso do jogo foi tal, que pouco depois foi traduzido para jogo de PC e desde então, já passou mais de uma década desde esse momento.

A Slitherine, uma companhia de desenvolvimento britânica, e que se tem especializado na produção de jogos de estratégia, veio recentemente revelar que o sucesso de Field of Glory 2 é tal (com mais de 10 milhões de jogadores em todo o Mundo) que a companhia vai lançar um novo capítulo na sua história: Medieval.

Medieval decorre entre os séculos XI e XIII

Este é um passo novo na série, na medida que Medieval irá decorrer na Idade Média, entre 1040 e 1270. Trata-se de uma altura onde imperavam os Knights (Cavaleiros) e na qual a Europa se encontrava com inúmeros pontos de conflito e convulsão.

Durante este período, eclodiram conflitos um pouco por toda a Europa e envolvendo todas as nações. França, Inglaterra e Alemanha, Cruzadas Balcânicas, Invasão Mongol da Europa Oriental, países nórdicos, … foi uma época muito complicada.

Field of Glory II: Medieval coloca o jogador mesmo no meio de toda esta convulsão e permite o controlo dos exércitos Anglo-saxónicos, Normandos, Franceses, Germânicos, Escoceses, Galeses, Irlandeses, dos Cantões Livres, Dinamarqueses, Noruegueses, Suecos, Cavaleiros Teutões, Prussianos ou Mongóis (entre outras, perfazendo um total de 29 nações) em inúmeras Batalhas, Cenários e Campanhas.

Field of Glory II: Medieval apresenta mais de 100 unidades militares distintas com animações próprias, baseadas em análise histórica pelos programadores para as retratarem da forma mais realista possível.

Tal como seria de esperar, o jogo apresenta também uma reprodução de batalhas e eventos reais que aconteceram mesmo. Entre eles podem-se encontrar as batalhas de Hastings 1066, Tinchebrai 1106, Trutina 1110, Crug Mawr 1136, The Standard (Northallerton) 1138, Steppes 1213, Bouvines 1214, Otepää 1217, Kalka River 1223, Bornhöved 1227, Lake Peipus 1242 ou Kressenbrunn 1260.

Para quem desconhece a série, convém referir que os combates ocorrem por turnos.

Field of Glory: Medieval será lançado, em princípio, ainda no primeiro trimestre de 2021 para PC.