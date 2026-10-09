Signal Veil: chamadas sobrenaturais através de telemóvel assombrado

Terror psicológico, estilo anime dos anos 90 e uma escola onde nada é aquilo que parece. Signal Veil promete recuperar algumas das ideias mais clássicas do survival horror, mas com um curioso aliado no centro da experiência: um velho telemóvel capaz de detetar os mortos.

O survival horror prepara-se para receber mais uma proposta que olha para o passado em busca de inspiração. Signal Veil, desenvolvido pela Time Hunters em colaboração com a Serafini Productions, aposta numa combinação entre terror psicológico, exploração e uma estética fortemente inspirada no anime japonês dos anos 90.

Com versões anunciadas para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 e PC, o jogo coloca-nos na pele de Aki Mizuno, uma adolescente confrontada com o misterioso desaparecimento da mãe. O único legado deixado para trás é um velho telemóvel com capacidades bastante invulgares.

Uma escola cheia de segredos

A investigação conduz Aki até à Nishikawa High School, um local aparentemente normal que rapidamente revela uma realidade muito mais perturbadora. À medida que percorremos os corredores e diferentes instalações da escola, começam a surgir entidades sobrenaturais associadas a traumas emocionais, memórias escondidas e acontecimentos que parecem ter sido deliberadamente apagados.

A escola assume assim um papel central na experiência. Não é apenas o cenário onde a história decorre, mas um espaço que se transforma progressivamente à medida que a estabilidade emocional de Aki se deteriora. A própria perceção da realidade começa a ser questionada, alterando o ambiente e até o comportamento das criaturas que encontramos.

O telemóvel é a nossa melhor arma

É aqui que Signal Veil apresenta a sua ideia mais interessante. O velho telemóvel deixado pela mãe de Aki funciona simultaneamente como ferramenta de exploração, sistema de deteção e arma contra o sobrenatural.

O aparelho reage através de vibrações, sons estranhos e interferências quando existem presenças espirituais ou memórias residuais nas proximidades. Aki pode utilizá-lo para detetar entidades antes de estas se manifestarem completamente, encontrar pistas invisíveis a olho nu e identificar áreas afetadas pelo fenómeno sobrenatural.

Mas o telemóvel também desempenha um papel fundamental nos confrontos. As entidades não podem simplesmente ser atacadas à força. Primeiro é necessário expô-las, provocá-las ou utilizar o flash do aparelho para as tornar vulneráveis. Só depois será possível atingir os seus pontos fracos e realizar o processo necessário para as eliminar.

Um regresso do survival horror clássico

A estrutura de Signal Veil procura recuperar algumas das características que ajudaram a definir o survival horror clássico. A utilização de câmaras fixas limita deliberadamente o campo de visão e transforma cada corredor numa possível ameaça, enquanto a escassez de recursos obriga o jogador a pensar antes de entrar em combate.

Medicamentos, armas místicas e outros recursos são limitados, fazendo com que a sobrevivência dependa mais da observação e da gestão cuidadosa dos recursos do que da força bruta. Cada encontro com uma entidade pretende funcionar quase como um pequeno ritual: detetar, investigar, provocar, expor e finalmente purgar.

Quando a mente começa a falhar

O terror de Signal Veil não depende apenas das criaturas. A estabilidade emocional de Aki é outro dos elementos fundamentais da experiência.

À medida que a sua condição mental se deteriora, a perceção que tem do mundo começa a sofrer alterações. Ambientes familiares podem tornar-se irreconhecíveis e os próprios inimigos podem comportar-se de forma diferente. Desta forma, o jogo pretende criar uma relação direta entre a narrativa e a mecânica: quanto mais Aki se aproxima do limite, menos podemos confiar naquilo que estamos a ver.

É uma abordagem que reforça a componente psicológica e que poderá ser particularmente interessante num género onde a atmosfera e a sensação de vulnerabilidade são tão importantes quanto os próprios monstros.

Anime dos anos 90 encontra o terror japonês

Visualmente, Signal Veil procura destacar-se através de uma estética inspirada no anime dos anos 90, combinada com ambientes sombrios e uma abordagem de terror psicológico. O resultado pretende evocar uma época em que o horror japonês recorria frequentemente ao sobrenatural, ao isolamento e à deterioração psicológica para criar desconforto.

A direção artística acaba por funcionar como uma ponte entre duas eras: de um lado, o survival horror clássico associado às câmaras fixas e à gestão de recursos; do outro, uma identidade visual anime que dá ao jogo uma personalidade própria.

Um projeto para ficar debaixo de olho

Ainda é cedo para perceber se Signal Veil conseguirá transformar estas ideias numa experiência verdadeiramente memorável, mas o conceito apresentado pela Time Hunters e pela Serafini Productions tem alguns ingredientes particularmente promissores.

Um telemóvel assombrado como principal ferramenta de sobrevivência, uma escola japonesa consumida pelo sobrenatural, câmaras fixas e recursos limitados são elementos que apontam claramente para o survival horror clássico. A estes junta-se uma narrativa centrada em trauma, memória e instabilidade psicológica.

Com lançamento previsto para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 e PC, Signal Veil ainda não tem uma data de lançamento anunciada. Por agora, resta acompanhar a evolução deste projeto e esperar que o velho telemóvel de Aki tenha ainda muitos segredos para revelar.