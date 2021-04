Segunda vaga das Promoções de Primavera anunciada na PS Store

As promoções na Playstation Store não parecem abrandar, pelo que uma nova vaga acaba de chegar à loja online da Sony Playstation.

Venham conhecer quais os principais jogos em promoção e até quando estarão disponíveis a preços mais baixos.

A Sony Playstation anunciou recentemente que a sua campanha de Primavera na Playstation Store vai-se estender por mais algum tempo.

É a segunda parte das Promoções de Primavera da PlayStation Store e que significa que os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5 terão disponíveis, e a preços mais apetecíveis, alguns jogos francamente interessantes.

Entre os jogos em promoção podemos encontrar alguns realmente indispensáveis, como, por exemplo, o fantástico jogo da 2K Games, NBA 2K21. A melhor, mais completa e mais empolgante simulação da NBA no mercado.

Mas há mais jogos em destaque extremamente interessante, como são os casos de Detroit: Become Human com a sua temática da Inteligência Artificial, ou Uncharted 4: O Fim de um Ladrão com Nathan Drake.

Mas, o melhor é ver a lista dos principais títulos em promoção, certo?

Call of Duty: Black Ops Cold War – Bundle Cross-Gen PS4 & PS5: desconto de 30% – 52,49€.

NBA 2K21: desconto de 72% – 19,59€.

Watch Dogs: Legion PS4 & PS5: desconto de 50% – 34,99€.

UFC 4: desconto de 50% – 34,99€.

Marvel’s Avengers PS4 & PS5: desconto de 60% – 27,99€.

ARK: Survival Evolved para a PS4 – desconto de 80% – 10,99 €

Assassin’s Creed Odyssey para a PS4 – desconto de 71% – 20,29 €

Borderlands 3: Super Deluxe Edition PS4 & PS5 – desconto de 55% – 35,99 €

Crash Team Racing Nitro-Fueled –Nitros Oxide Edition para a PS4 – desconto de 60% – 23,99 €

Detroit: Become Human para a PS4 – desconto de 50% – 14,99 €

Dragon Ball Z: Kakarot para a PS4 – desconto de 60% – 27,99 €

F1 2020 para PS4 – desconto de 70% de desconto – 20,99 €

FIFA 21 Standard Edition PS4 & PS5 – desconto de 58% – 29,39 €

God of War Digital Deluxe Edition para a PS4 – desconto de 33% – 20,09 €

Hitman 3 Standard Edition para a PS4 & PS5 – desconto de 25% – 52,49 €

Marvel’s Spider-Man para a PS4 – desconto de 50% – 19,99 €

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 – desconto de 40% – 35,99 €

MotoGP 20 para a PS4 – desconto de 75% – 17,49 €

Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva para a PS4 – desconto de 65% – 34,99 €

Resident Evil 3 para a PS4 – desconto de 67% – 19,79 €

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition para a PS4 – desconto de 80% – 9,99 €

Uncharted 4: O Fim de Um Ladrão para a PS4 – desconto de 50% – 9,99 €

Não pensem, no entanto, que as promoções se ficam por aqui. Há muitos mais jogos nesta campanha de Primavera da Sony Playstation.

Para tal podem clicar aqui para ver no site.

Atenção! Esta campanha não dura para sempre e o final é já no próximo dia 28 de abril.