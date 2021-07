Tal como aqui apresentámos, a NACON encontra-se a trabalhar em RiMs Racing, o seu próximo simulador de motos.

De forma a antecipar as expetativas dos jogadores, foi revelado recentemente um novo trailer que mostra um pouco do que podemos esperar destas bombas do asfalto, no circuito de Suzuka.

Tal indicámos aqui, a NACON acelera para o lançamento de RiMs Racing, o seu simulador de motos que se encontra previsto para agosto deste ano.

RiMs Racing encontra-se a ser desenvolvido sob a perspetiva de que a condução e a componente mecânica de uma moto fazem parte do mesmo ecossistema e que ambas terão de ser dominadas para o sucesso.

Por outras palavras, para se conseguir acelerar com sucesso numa destas bombas de 2 rodas, o jogador tanto terá de a conseguir controlar no asfalto, como também terá de a conseguir ajustar na perfeição, na sua vertente mecânica.

Aliás, o final do trailer agora revelado e que mostramos acima, mostra um vislumbre disso mesmo e da quantidade de opções disponíveis.

Este vídeo agora revelado, mostra-nos um pouco do Circuito de Suzuka, no Japão. Não muito longe da cidade de Nagoya, este circuito é bem conhecido dos fãs de corridas devido ao seu formato em 8.

Os jogadores vão ficar admirados com a Kawasaki Ninja ZX-10RR 2019 na pista japonesa. Esta moto, entre as mais rápidas do mundo, tem uma relação potência/peso excecional, que permite à moto atingir velocidades de até 300km/h.

Relativamente a pistas disponíveis em RiMs Racing, a NACON já revelou que poderemos contar com circuitos como os de Silverstone, WeatherTech Raceway Laguna Seca, Suzuka Circuit, Nürburgring GP Track, Circuit Paul Ricard… mas não só.

A RaceWard (equipa por detrás de RiMs racing) incluiu 8 das mais rápidas motas do mundo: a Kawasaki Ninja ZX-10 RR, Aprilia RSV4 1100 Factory, a BMW M 1000 RR, a Ducati Panigale V4 R, a Honda CBR1000RR ABS, a MV Agusta F4 RC, Suzuki GSX-R1000R e a Yamaha YZF-R1.

Todas elas foram reproduzidas com detalhes e realismo incomparáveis, e será necessário mantê-las e atualizá-las através de uma jogabilidade inovadora, que combina precisão mecânica com a pura emoção de conduzir.

Ao longo de uma carreira dividida em temporadas, com cada temporada composta por mais de 70 eventos e com muitos desafios disponíveis no modo multijogador, RiMS Racing promete uma imersão completa no mundo da competição, onde a vitória depende igualmente das habilidades de condução e do setup das motas.

RiMs Racing tem data prevista de lançamento para 19 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

RiMs Racing