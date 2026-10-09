Revelados mais detalhes do GTA 6: terá podcasts e, pelo menos, seis estações de rádio

A Rockstar Games revelou novos pormenores sobre a banda sonora do Grand Theft Auto 6 (GTA 6), prometendo a maior e mais diversificada seleção de músicas de toda a franquia.

Uma rádio sem precedentes no mundo dos videojogos

A música sempre desempenhou um papel fundamental na atmosfera da saga GTA, e o próximo título não será exceção.

De acordo com a produtora, os jogadores terão acesso a pelo menos seis estações de rádio distintas, que poderão ser sintonizadas tanto a caminhar como a conduzir veículos.

A seleção musical promete abranger géneros muito variados, desde o hip-hop ao rock clássico, com estações já confirmadas como a Cocoteo FM, Back Country Radio, AfroBank FM, The Chamber 106.6, Flash FM e Dirty South Classics. Estas opções garantem uma experiência sonora extremamente imersiva.

Podcasts integrados e realismo levado ao extremo

Além da vasta seleção musical, que já conta com faixas de artistas de renome como Yung Lean e Travis Scott no site oficial da Rockstar, a grande novidade reside na introdução de podcasts sob procura.

Pela primeira vez na história da série, os utilizadores poderão escutar debates e opiniões humorísticas criadas especificamente para o universo do jogo enquanto exploram o estado fictício de Leonida.

Esta aposta reforça o realismo que a empresa pretende alcançar, complementando outros pormenores técnicos impressionantes já revelados, como as mecânicas de interação física detalhadas e a inteligência artificial avançada das forças policiais.

O GTA 6 já se encontra disponível para pré-reserva, com o lançamento oficial agendado para o dia 19 de novembro.

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