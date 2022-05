Revelados alguns jogos disponíveis com o novo Playstation Plus

O tempo passa e o dia do lançamento do novo Playstation Plus aproxima-se. De tal forma que a Sony Playstation revelou recentemente uma lista (parcial) dos jogos que estarão disponíveis por altura do seu lançamento.

Venham ver aqui quais os jogos, agora divulgados.

Tal como aqui ou aqui anunciámos, o novo formato do Playstation Plus, chega já no próximo mês de junho, mais precisamente no próximo dia 22 de junho.

Tal como anunciamos na altura, o PlayStation Plus e o PlayStation Now vão-se fundir num novo e único serviço, que oferecerá a todos os jogadores variadas opções e ofertas, mediante três níveis de subscrição. De lembrar ainda que, seja qual for o nível de subscrição escolhido, os jogadores obterão os mesmos benefícios que têm atualmente os membros do PlayStation Plus.

Serão muitos (e bons) os jogos que chegam com este novo formato e recentemente a Sony Playstation revelou os primeiros jogos, ou por outras palavras, alguns dos que estarão disponíveis por altura do lançamento.

Catálogo de jogos PlayStation 4 e PlayStation 5 (PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe)

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, Playstation 4

Bloodborne | FromSoftware, Playstation 4

Concrete Genie | Pixelopus, Playstation 4

Days Gone | Bend Studio, Playstation 4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, Playstation 4

Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, Playstation 4/Playstation 5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, Playstation 5

Destruction AllStars | Lucid Games, Playstation 5

Everybody’s Golf | Japan Studio, Playstation 4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, Playstation 4/ Playstation 5

God of War | Santa Monica Studio, Playstation 4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, Playstation 4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, Playstation 4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games, Playstation 4

Infamous First Light | Sucker Punch, Playstation 4

Infamous Second Son | Sucker Punch, Playstation 4

Knack | Japan Studio, Playstation 4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, Playstation 4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, Playstation 4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, Playstation 4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, Playstation 4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, Playstation 4/Playstation 5

Matterfall |Housemarque, Playstation 4

MediEvil | Other Ocean, Playstation 4

Patapon Remastered | Japan Studio, Playstation 4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, Playstation 4

Resogun | Housemarque, Playstation 4

Returnal | Housemarque, Playstation 5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, Playstation 4

Tearaway Unfolded |Media Molecule, Playstation 4

The Last Guardian | Japan Studio, Playstation 4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, Playstation 4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, Playstation 4

Until Dawn | Supermassive Games, Playstation 4

Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, Playstation 4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, Playstation 4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, Playstation 4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, Playstation 4

Third Party-Partners

Ashen | Annapurna Interactive,Playstation 4

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, Playstation 4/Playstation 5

Celeste | Maddy Makes Games, Playstation 4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, Playstation 4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, Playstation 4/Playstation 5

Dead Cells| Motion Twin, Playstation 4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, Playstation 4

Hollow Knight | Team Cherry, Playstation 4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., Playstation 4/Playstation 5

Mortal Kombat 11 | WB Games, Playstation 4/Playstation 5

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., Playstation 4

NBA 2K22 | 2K Games, Playstation 4/Playstation 5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, Playstation 4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, Playstation 4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, Playstation 4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., Playstation 4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, Playstation 4/Playstation 5

The Crew 2 | Ubisoft, Playstation 4

Catálogo de jogos Clássicos (PlayStation Plus Premium/ Deluxe)

Os membros do PlayStation Plus Premium poderão jogar uma seleção de jogos clássicos populares, sendo que alguns destes títulos apresentarão melhorias no que diz respeito a frame rates e resolução, quando comparados com as suas versões de lançamento. Em alguns títulos, os membros do PlayStation Plus Premium poderão ainda desfrutar de uma nova interface com novos menus.

De realçar que os jogadores que tiverem comprado a versão digital de jogos da PlayStation original e da geração PSP, não terão de efetuar outra compra ou subscrever o PlayStation Plus para jogar estes jogos na PS4 ou PS5. Quando estes títulos forem lançados para a PS4 e PS5, os jogadores poderão ir à PlayStation®Store e fazer o download da versão para estas consolas sem custos adicionais se já tiverem a versão digital desses jogos. Alguns destes títulos também estarão disponíveis para compra individual.

Adicionalmente, alguns clássicos remasterizados de gerações anteriores serão adicionados ao plano do PlayStation Plus Premium. Em baixo uma lista com uma seleção de jogos que estarão disponíveis:

Classic Games Catalog – Original PlayStation and PSP

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, Original Playstation

Hot Shots Golf | Japan Studio, Original Playstation

I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, Original PlayStation

Jumping Flash! | Japan Studio, Original PlayStation

Syphon Filter | Bend Studio, Original PlayStation

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Third Party Partners

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

Worms World Party | Team 17, Original PlayStation

Worms Armageddon | Team17, Original PlayStation

Classic Games Catalog – Remasters

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, Playstation 4

Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, Playstation 4

Dark Cloud | Japan Studio, Playstation 4

Dark Cloud 2 | Japan Studio, Playstation 4

FantaVision | SIE, Playstation 4

Hot Shots Tennis | Japan Studio, Playstation 4

Jak II | Naughty Dog, Playstation 4

Jak 3| Naughty Dog, Playstation 4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, Playstation 4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, Playstation 4

Rogue Galaxy | Japan Studio, Playstation 4

Siren | Japan Studio, Playstation 4

Wild Arms 3 | SIE, Playstation 4

Third Party Partners

Baja: Edge of Control HD | THQ Nordic, Playstation 4

Bioshock Remastered | 2K Games, Playstation 4

Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, Playstation 4

Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, Playstation 4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, Playstation 4

Lego Harry Potter Collection | WB Games, Playstation 4

Jogos PS3 originais (via streaming) (PlayStation Plus Premium)

Os jogadores poderão fazer streaming e jogar jogos PS3 nas suas consolas Playstation 4, Playstation 5 e PC. Estes serão títulos originais e não versões remasterizadas. Estarão disponíveis para os membros do PlayStation Plus Premium onde o cloud streaming esteja disponível. Em baixo uma lista de uma seleção de jogos PS3 que estarão disponíveis:

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, Playstation 3

Demon’s Souls | From Software, Playstation 3

echochrome | Japan Studio, Playstation 3

Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, Playstation 3

Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, Playstation 3

Ico | Japan Studio, Playstation 3

Infamous | Sucker Punch, Playstation 3

Infamous 2 | Sucker Punch, Playstation 3

Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, Playstation 3

LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, Playstation 3

MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, Playstation 3

MotorStorm RC | Evolution Studios, Playstation 3

Puppeteer | Japan Studio, Playstation 3

rain | Japan Studio, Playstation 3

Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, Playstation 3

Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, Playstation 3

Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, Playstation 3

Resistance 3 | Insomniac Games, Playstation 3

Super Stardust HD | Housemarque, Playstation 3

Tokyo Jungle | Japan Studio, Playstation 3

When Vikings Attack | Clever Beans, Playstation 3

Third Party Partners

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., Playstation 3

Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, Playstation 3

Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., Playstation 3

Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., Playstation 3

F.E.A.R. | WB Games, Playstation 3

Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., Playstation 3

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, Playstation 3

Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, Playstation 3

Trials por tempo limitado (PlayStation Plus Premium/ Deluxe)

A disponibilização de trials de jogos por tempo limitado irá permitir aos jogadores experimentarem jogos selecionados antes de os comprarem. Depois de fazerem o download da trial de um jogo completo, os jogadores poderão jogá-lo por duas horas na maioria dos jogos. Em baixo alguns dos títulos que usufruirão desta vantagem:

PlayStation Studios

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, Playstation 5

Horizon Forbidden West | Guerrilla Games, Playstation 4/Playstation 5

Third Party Partners

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, Playstation 5

Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, Playstation 4/Playstation 5

Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, Playstation 4/Playstation 5

WWE 2K22 | 2K Games, Playstation 4/Playstation 5

Ubisoft+

Mas o novo serviço PlayStation Plus, não se fica por aqui e foi ainda anunciado que a Ubisoft vai lançar dois serviços no novo serviço da Sony Playstation. No entanto, não vão estar disponíveis nos três planos do Playstation Plus.

A Ubisoft+ e Ubisoft Classics vão estar disponíveis para os assinantes do plano Premium e Extra, permitindo aos jogadores o acesso a alguns dos jogos mais valiosos da Ubisoft, tais como Assassin’s Creed ou The Division.