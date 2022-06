Revelado mais um pouco da nova jogabilidade de F1 2022

F1 2022 desenvolvido pela Codemasters, encontra-se a pouco menos de 1 mês para o seu lançamento e a expetativa para a chegada do jogo está em alta.

De forma a antecipar parte dessas expetativas, foi revelado um pouco mais sobre a "nova" jogabilidade de F1 2022.

É já no próximo dia 1 de julho que sai o novo jogo da série F1 da Electronic Arts e que está em desenvolvimento pela inevitável Codemasters.

F1 2022 (ver aqui ou aqui) demonstra ser um projeto repleto de ambição, e agora recebeu um novo comunicado da Codemasters e Electronic Arts, revelando um trailer que demonstra as novas features do jogo.

F1 2022 encontra-se a gerar fortes expetativas e a contagem decrescente já começou. Não esquecer que o jogo está previsto para chegar ao mercado, no dia 1 de julho para a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC .

"O F1 22 permite que os jogadores vivam as suas fantasias de Fórmula 1 dentro e fora da pista", disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior de F1 da Codemasters. "Os jogadores estão entusiasmados por entrar na nova era da Fórmula 1 com a introdução de carros novos, regulamentos e mais controlo dos momentos do dia da corrida. O F1 22 permite que os jogadores sejam mais sociais com os amigos longe do circuito. O espaço personalizado dentro da F1 Life permite que os jogadores mostrem a sua coleção de carros e acessórios imperdíveis e sejam a inveja de amigos e rivais."

Entre as novidades que se esperam, pode-se antecipar a inclusão do, tal como tivemos oportunidade de aqui ver, Miami Grand Prix. A estreante pista norte-americana que foi construída de propósito para a competição, marcará presença em F1 2022 sendo uma das grandes novidades que os jogadores quererão explorar, certamente.

Também houve uma melhoria na aerodinâmica dos carros, para acomodar as novas regras aero, e a Codemasters revelou que foi ainda afinado o sistema de suspensão. Além disso, o comportamento das rodas face ao piso, condições atmosféricas e estilo de condução também foi revisto. Trata-se do jogo a tentar acompanhar a evolução da tecnologia dos pneus da vida real.

Os jogadores poderão experimentar o Sprint de F1 e momentos imersivos do dia da corrida, como voltas de formação, momentos de carro de segurança e paragens nas boxes. Por outro lado, o Pirelli Hot Lap com oito supercarros adiciona uma nova dimensão antes que a ação aqueça nos circuitos desta temporada.

Nota de destaque ainda para o sistema AI Adaptive que F1 2022 implementa e que vai ajudar os jogadores a entrarem na pele dos seus pilotos virtuais. Este sistema vai adaptando a experiência de jogo ao nível de habilidade do jogador, criando corridas competitivas e compatíveis com a sua habilidade. Por outro lado, os Practice Programs foram melhorados, incentivando os jogadores a conhecer melhor os circuitos e aprender a dominá-los.

A F1 Life é o novo centro social que permite aos jogadores mostrarem a sua coleção de supercarros, acessórios, equipamentos e troféus. A personalização de personagens no jogo estende-se para além da pista com roupas de marca e acessórios que os jogadores podem recolher através de desafios no jogo, Podium Pass, loja de marcas e loja de jogos. Ao entrar no jogo, os jogadores começam no seu centro pessoal, que funciona como o lobby multijogador, permitindo o acesso aos avatares e coleções de amigos.

Os jogadores da F1 2022 Champions Edition recebem ainda My Team Icons novos, Jacques Villeneuve, Mark Webber e Nico Hülkenberg, e dois carros de segurança dirigíveis: o Mercedes-AMG GT Black Series e o Aston Martin Vantage para uso no Contrarrelógio.

Graças aos modos Immersive e Broadcast no dia da corrida, os jogadores poderão ter uma experiência mais crua da corrida ou mais cinemática agradando tanto a jogadores que querem todo o pormenor e esforço associado, ou a jogadores que preferem uma experiência mais cinemática.

De regresso em F1 2022, estará também o Modo Carreira com a possibilidade de criarmos o nosso reinado na Fórmula 1, ao longo de 10 anos, com funcionalidade de dois jogadores.

Destaque ainda para a inclusão de VR para jogadores de PC e o multijogador incluindo split-screen offline.

F1 2022 será lançado a 1 de julho de 2022, mesmo a tempo do FORMULA 1 Lenovo British Grand Prix 2022, para a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC. Os jogadores podem entretanto reservar a Edição dos Campeões de F1 2022 para conteúdos adicionais e três dias de acesso antecipado.