Red Wings: Aces of the Sky voa para lançamento este verão

O novo projeto da All in! Games, Red Wings: Aces of the Sky, já tem data de lançamento. Pelo menos para a Nintendo Switch.

Este é um jogo arcade que coloca o jogador na pele de um piloto de um avião durante a 1 Grande Guerra Mundial.

A All in! Games (Tools Up!, Arboria ou Metamorphosis entre outros), apresentou recentemente a data de lançamento de Red Wings: Aces of the Sky, o seu próximo jogo a ser lançado.

Apesar do jogo estar em desenvolvimento para várias plataformas, apenas a edição da Nintendo Switch já tem data de levantar voo: 21 de maio.

Red Wings: Aces of the Sky é um jogo arcade de voo, onde o jogador pilota alguns aviões de guerra dos tempos da 1ª Grande Guerra Mundial.

Vão haver duas fações no jogo (representativas das Forças Aliadas e das Forças do Eixo), cada qual com a sua campanha própria, aviões e missões:

Entente Powers

Triple Alliance

Red Wings: Aces of the Sky aprsenta 50 campanhas baseadas na História da 1ª Grande Guerra Mundial, nas quais o jogador pode pilotar 10 aviões da altura (da Triple Alliance ou Entente Powers).

O jogo permite ao jogador, reescrever a história do Barão Vermelho (Red Baron) um dos pilotos mais conhecidos da altura. O Barão vermelho foi um piloto alemão de nome Manfred von Richthofen, que segundo é conhecido saiu vencedor de mais de 80 combates aéreos durante o conflito.

Como curiosidade, Red Wings: Aces of the Sky apresentará aos jogadores um conjunto de textos e mensagens provenientes de cartas reais escritas por pilotos verdadeiros, durante a 1ª Grande Guerra.

Além da campanha referida, quer seja do lado da Triple Alliance ou do Entente Powers, o jogador poderá ainda participar em combates multiplayer cooperativos (localmente e em split screen).

O jogo apresentará ainda, um sistema de skills para dominar e evoluir no jogo, consoante o nosso sucesso nas missões.

21 de maio é quando Red Wings: Aces of the Sky chegará à Nintendo Switch, enquanto as versões de Xbox One e Playstation 4 ainda não têm data de lançamento.