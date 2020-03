Realpolitiks II promete politica a sério!

Qual a melhor estratégia para um país se estabelecer como nação dominante internacionalmente? Nos tempos correm, existem certos países que parecem ter parte da resposta (E.U.A., China ou Rússia), mas Realpolitiks II permite ao jogador encontrar uma fórmula mais certeira.

E já falta pouco para o seu lançamento.

Realpolitiks II, em desenvolvimento pelos estúdos Jujubee S.A., é um jogo de Estratégia (de alto nível) no qual o jogador pega numa nação contemporânea e a tenta levar até uma posição de domínio global.

No entanto, o caminho para se atingir o topo mundialmente é longo e repleto de obstáculos e adversidades e como tal, o jogador terá de se preocupar com aspetos extremamente importantes como a economia, forças armadas, diplomacia e espionagem.

Mas mais! Problemas mais inesperados como terrorismo, pandemias (como a do Covid-19, por exemplo), catástrofes como queda de meteoritos ou fome poderão surgir ocasionalmente no caminho para a glória e caberá ao jogador saber lidar com essas contrariedades da melhor forma e sem sequelas.

São mais de 1000 eventos aleatórios que podem surgir a qualquer momento.

Ao nível da economia, a 1C Entertainment revelou que o jogo irá contar com um sistema totalmente novo com o objetivo de tornar a nossa nação a mais produtiva do planeta.

O sistema de combate de Realpolitiks II foi remodelado também oferecendo um controlo total sobre todos os elementos dentro do campo de batalha. A componente estratégica continua a ser importante, tendo como fatores importantes o clima, o terreno, as formações das unidades, os seus equipamentos e muito mais.

Haverão ainda mais de 1000 projetos e inovações tecnológicas disponíveis para escolher ou pesquisar, tudo com o objetivo de dotar a nossa nação com as mais recentes novidades tecnológicas.

Como outras novidades de Realpolitiks II, e que já seria de esperar, surgem também novos edifícios para construir, novos sistemas de definição de políticas de Comércio, ou Conselheiros com habilidades específicas que lhes permitem mais-valias para o país.

Mas atenção! O mau governo ou desleixo na governação pode trazer problemas como, por exemplo, rebeliões.

O jogo terá ainda suporte para a comunidade e os seus Mods. Serão disponibilizadas variadas ferramentas no jogo para a criação um pouco de tudo, desde campanhas, cenários, unidades militares e até mesmo de nações.

Realpolitiks II será lançado este Outono para PC.