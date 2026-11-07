Realpolitiks 4: Back to the Roots, a estratégia geopolítica regressa às origens

A série de estratégia geopolítica Realpolitiks está de regresso com um novo capítulo. A Salient Games anunciou oficialmente Realpolitiks 4: Back to the Roots, uma nova aposta que pretende recuperar a essência do primeiro jogo, introduzindo simultaneamente novas mecânicas, sistemas de gestão mais profundos e uma interface renovada.

A acompanhar o anúncio chega também uma boa notícia para os fãs: uma demo jogável deverá ficar disponível dentro de algumas semanas, permitindo experimentar antecipadamente as mudanças introduzidas nesta nova edição.

Um regresso às origens para recuperar a identidade da série

Depois de adquirir os direitos da franquia, a Salient Games decidiu começar por olhar para o passado. Com uma nova equipa de desenvolvimento, o estúdio analisou os jogos anteriores e o feedback da comunidade, procurando perceber quais os elementos que melhor funcionaram e quais precisavam de ser melhorados.

O primeiro Realpolitiks, lançado em fevereiro de 2017, tornou-se a principal referência para esta nova aventura. A intenção passa por recuperar a acessibilidade, a liberdade de decisão e a estratégia em tempo real que caracterizaram o início da série, sem deixar de introduzir sistemas mais elaborados.

O subtítulo Back to the Roots não deixa grandes dúvidas quanto à direção escolhida. Os jogadores voltarão a poder liderar praticamente qualquer país, definindo os seus próprios objetivos e recorrendo à economia, diplomacia e força militar para conquistar influência no panorama internacional.

Reescrever a história do século XXI

O cenário principal, denominado «Into the New Millennium», começa precisamente a 1 de janeiro de 2000. A partir desse momento, os jogadores terão oportunidade de enfrentar os acontecimentos que marcaram o último quarto de século, podendo alterar significativamente o rumo da história.

Crises económicas, conflitos internacionais, tensões geopolíticas e a expansão de organizações internacionais farão parte dos desafios. Cada decisão poderá ter consequências não apenas para o país governado, mas também para o equilíbrio mundial.

A liberdade estratégica será um dos pilares da experiência. Será possível procurar a supremacia económica, construir uma potência militar, investir na conquista espacial ou espalhar uma determinada ideologia política pelo mundo. Até a própria ordem internacional poderá ser transformada, com a possibilidade de promover governos de extrema-esquerda ou extrema-direita como forças dominantes.

Mais profundidade na gestão política e económica

Entre as novidades de Realpolitiks 4 encontra-se uma maior atenção à política interna. Os grupos de interesse e a opinião pública terão um papel mais importante, reagindo às condições do país, apresentando exigências e disputando influência. Os jogadores poderão negociar com os seus representantes ou tentar enfraquecer a sua posição, assumindo as consequências políticas dessas decisões.

Também os conselheiros terão personalidades e objetivos próprios. Inspirados em figuras históricas como Bismarck, Keynes e Adam Smith, estes especialistas poderão sugerir diferentes caminhos de desenvolvimento e projetos de reforma. Manter a sua confiança dependerá das políticas adotadas pelo governo.

A gestão fiscal será igualmente aprofundada, permitindo ajustar os impostos e procurar um equilíbrio entre as receitas do Estado, o crescimento económico e a satisfação da população. A isto juntam-se os mercados bolsistas e os investimentos financeiros, que poderão representar oportunidades importantes, mas também riscos para a economia nacional.

Diplomacia, operações militares e conquista espacial

No plano internacional, as organizações como a União Europeia, a NATO, a Comunidade de Estados Independentes e os BRICS terão uma presença mais relevante. Os jogadores poderão participar em processos de adesão, votações e disputas de influência, procurando moldar o futuro destas instituições.

A componente militar também será reforçada. Em vez de depender apenas da dimensão das forças disponíveis, será possível controlar melhor as operações, escolhendo as unidades envolvidas, o ritmo de avanço e o momento de iniciar uma ofensiva. A logística, o terreno e as condições meteorológicas terão maior importância, enquanto as previsões permitirão avaliar melhor as hipóteses de sucesso e as perdas esperadas.

Outra novidade passa pela exploração espacial. O desenvolvimento de um programa espacial permitirá levar a competição entre nações para além da Terra, abrindo uma nova frente de disputa pela influência e supremacia internacional.

Realpolitiks 4 chega em 2027

Com uma interface redesenhada, informação mais organizada e uma apresentação mais clara das consequências de cada decisão, Realpolitiks 4: Back to the Roots pretende tornar a estratégia geopolítica mais acessível, sem abdicar da profundidade que os fãs procuram.

O lançamento está previsto para 2027, coincidindo com os dez anos da estreia da série. Antes disso, a Salient Games espera disponibilizar uma demo jogável nas próximas semanas, dando aos jogadores a oportunidade de conhecerem as novidades e perceberem o rumo escolhido para esta nova fase da franquia.

A promessa é ambiciosa: recuperar aquilo que tornou o primeiro Realpolitiks especial e oferecer ferramentas para reescrever o destino político, económico e militar do mundo.