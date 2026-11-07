Quantcast
Jogos

Realpolitiks 4: Back to the Roots, a estratégia geopolítica regressa às origens

0 Comentários

A série de estratégia geopolítica Realpolitiks está de regresso com um novo capítulo. A Salient Games anunciou oficialmente Realpolitiks 4: Back to the Roots, uma nova aposta que pretende recuperar a essência do primeiro jogo, introduzindo simultaneamente novas mecânicas, sistemas de gestão mais profundos e uma interface renovada.

A acompanhar o anúncio chega também uma boa notícia para os fãs: uma demo jogável deverá ficar disponível dentro de algumas semanas, permitindo experimentar antecipadamente as mudanças introduzidas nesta nova edição.

Um regresso às origens para recuperar a identidade da série

Depois de adquirir os direitos da franquia, a Salient Games decidiu começar por olhar para o passado. Com uma nova equipa de desenvolvimento, o estúdio analisou os jogos anteriores e o feedback da comunidade, procurando perceber quais os elementos que melhor funcionaram e quais precisavam de ser melhorados.

O primeiro Realpolitiks, lançado em fevereiro de 2017, tornou-se a principal referência para esta nova aventura. A intenção passa por recuperar a acessibilidade, a liberdade de decisão e a estratégia em tempo real que caracterizaram o início da série, sem deixar de introduzir sistemas mais elaborados.

O subtítulo Back to the Roots não deixa grandes dúvidas quanto à direção escolhida. Os jogadores voltarão a poder liderar praticamente qualquer país, definindo os seus próprios objetivos e recorrendo à economia, diplomacia e força militar para conquistar influência no panorama internacional.

Reescrever a história do século XXI

O cenário principal, denominado «Into the New Millennium», começa precisamente a 1 de janeiro de 2000. A partir desse momento, os jogadores terão oportunidade de enfrentar os acontecimentos que marcaram o último quarto de século, podendo alterar significativamente o rumo da história.

Crises económicas, conflitos internacionais, tensões geopolíticas e a expansão de organizações internacionais farão parte dos desafios. Cada decisão poderá ter consequências não apenas para o país governado, mas também para o equilíbrio mundial.

A liberdade estratégica será um dos pilares da experiência. Será possível procurar a supremacia económica, construir uma potência militar, investir na conquista espacial ou espalhar uma determinada ideologia política pelo mundo. Até a própria ordem internacional poderá ser transformada, com a possibilidade de promover governos de extrema-esquerda ou extrema-direita como forças dominantes.

Mais profundidade na gestão política e económica

Entre as novidades de Realpolitiks 4 encontra-se uma maior atenção à política interna. Os grupos de interesse e a opinião pública terão um papel mais importante, reagindo às condições do país, apresentando exigências e disputando influência. Os jogadores poderão negociar com os seus representantes ou tentar enfraquecer a sua posição, assumindo as consequências políticas dessas decisões.

Também os conselheiros terão personalidades e objetivos próprios. Inspirados em figuras históricas como Bismarck, Keynes e Adam Smith, estes especialistas poderão sugerir diferentes caminhos de desenvolvimento e projetos de reforma. Manter a sua confiança dependerá das políticas adotadas pelo governo.

A gestão fiscal será igualmente aprofundada, permitindo ajustar os impostos e procurar um equilíbrio entre as receitas do Estado, o crescimento económico e a satisfação da população. A isto juntam-se os mercados bolsistas e os investimentos financeiros, que poderão representar oportunidades importantes, mas também riscos para a economia nacional.

Diplomacia, operações militares e conquista espacial

No plano internacional, as organizações como a União Europeia, a NATO, a Comunidade de Estados Independentes e os BRICS terão uma presença mais relevante. Os jogadores poderão participar em processos de adesão, votações e disputas de influência, procurando moldar o futuro destas instituições.

A componente militar também será reforçada. Em vez de depender apenas da dimensão das forças disponíveis, será possível controlar melhor as operações, escolhendo as unidades envolvidas, o ritmo de avanço e o momento de iniciar uma ofensiva. A logística, o terreno e as condições meteorológicas terão maior importância, enquanto as previsões permitirão avaliar melhor as hipóteses de sucesso e as perdas esperadas.

Outra novidade passa pela exploração espacial. O desenvolvimento de um programa espacial permitirá levar a competição entre nações para além da Terra, abrindo uma nova frente de disputa pela influência e supremacia internacional.

Realpolitiks 4 chega em 2027

Com uma interface redesenhada, informação mais organizada e uma apresentação mais clara das consequências de cada decisão, Realpolitiks 4: Back to the Roots pretende tornar a estratégia geopolítica mais acessível, sem abdicar da profundidade que os fãs procuram.

O lançamento está previsto para 2027, coincidindo com os dez anos da estreia da série. Antes disso, a Salient Games espera disponibilizar uma demo jogável nas próximas semanas, dando aos jogadores a oportunidade de conhecerem as novidades e perceberem o rumo escolhido para esta nova fase da franquia.

A promessa é ambiciosa: recuperar aquilo que tornou o primeiro Realpolitiks especial e oferecer ferramentas para reescrever o destino político, económico e militar do mundo.

PUB
Autor: Paulo Silva
Partilhar:
Tags:
Back to the Roots Realpolitiks 4 Realpolitiks 4: Back to the Roots Salient Games Windows PC

PUB.

Questão Semanal

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
China bate recorde de temperatura mais baixa alguma vez alcançada no espaço
Artigo anterior

China bate recorde de temperatura mais baixa alguma vez alcançada no espaço
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.