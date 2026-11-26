Há jogos que nos fazem recordar uma época em que a imaginação tinha de compensar as limitações técnicas das consolas. Raider Kid and the Ruby Chest é precisamente uma dessas propostas. Desenvolvido pelo estúdio independente brasileiro Cacareco Games, este pequeno metroidvania aposta numa estética inspirada no Game Boy Color, numa aventura recheada de segredos e numa experiência que promete recuperar o charme dos jogos portáteis de outros tempos.

Depois de uma boa receção no PC, onde já conquistou uma avaliação positiva por parte dos jogadores, o jogo prepara-se para chegar às consolas a 8 de dezembro, através de uma parceria com o estúdio norte-americano Finite Reflection.

A aventura estará disponível para PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X, incluindo Xbox no PC.

Uma aventura de bolso recheada de segredos

Em Raider Kid and the Ruby Chest acompanhamos Alex, um rapaz que, durante umas férias em família, acaba por se perder em ruínas antigas. Para encontrar o caminho de regresso, terá de explorar este misterioso labirinto, descobrir passagens secretas e aproveitar o equipamento deixado por exploradores que não tiveram tanta sorte.

A jogabilidade segue a fórmula clássica dos metroidvania, combinando exploração, puzzles ambientais e combates. À medida que encontra novos equipamentos e habilidades, Alex consegue alcançar zonas anteriormente inacessíveis, revelando gradualmente os segredos das ruínas.

Apesar da sua dimensão compacta, a aventura promete mais de cinco regiões para explorar, sete confrontos contra chefes e dezenas de objetos colecionáveis. Existem ainda finais alternativos e combates secretos para os jogadores mais atentos.

Uma homenagem aos clássicos portáteis

Um dos maiores trunfos do jogo está na sua apresentação. Os gráficos em pixel art e a banda sonora chiptune foram criados respeitando as limitações visuais e sonoras do Game Boy Color, procurando reproduzir aquela sensação de descobrir um pequeno tesouro escondido na biblioteca de uma consola portátil.

As influências de clássicos como The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Metroid II: Return of Samus e Wario Land 3 são evidentes, mas Raider Kid procura acrescentar personalidade própria através de uma boa dose de humor e diálogos peculiares.

Há também espaço para personalização, incluindo cores e autocolantes para a consola portátil que aparece dentro do próprio jogo. A dificuldade dos combates e das secções de plataformas pode igualmente ser ajustada.

Chega às consolas a 8 de dezembro

Depois de conquistar os jogadores de PC, com 98% de avaliações positivas no Steam, Raider Kid and the Ruby Chest prepara-se para chegar à PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X, incluindo Xbox no PC, no próximo dia 8 de dezembro.

Desenvolvido pela Cacareco Games, um pequeno estúdio independente brasileiro, o projeto é também um exemplo de como a paixão por videojogos continua a dar origem a experiências interessantes, mesmo sem os recursos das grandes produções.

Para quem sente saudades da época em que uma aventura inteira cabia no ecrã de um Game Boy Color, esta poderá ser uma excelente oportunidade para regressar a esses tempos.