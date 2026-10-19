Quantas pessoas são precisas para desenvolver um jogo como o GTA 6?

A Rockstar Games reuniu uma equipa gigante de profissionais para desenvolver o GTA 6, um dos lançamentos mais aguardados da indústria dos videojogos. Com uma previsão de 40 milhões de unidades vendidas, quantas pessoas trabalham no jogo diariamente?

Uma equipa maior para evitar os erros do passado

O desenvolvimento do GTA 6 está a decorrer numa escala sem precedentes para a Rockstar. Em 2018, quando Red Dead Redemption II chegou ao mercado, o estúdio contava com 2441 trabalhadores. Em agosto deste ano, esse número já ascende a 4711 pessoas, distribuídas por 12 escritórios.

O crescimento da empresa surge numa altura em que o setor dos videojogos enfrenta sucessivas vagas de despedimentos. A Take-Two, empresa-mãe da Rockstar, anunciou em 2024 medidas para reduzir custos, mas o estúdio continuou a contratar, incluindo na Índia e através da abertura de um novo espaço em Los Angeles.

Uma das prioridades passa por evitar as condições de trabalho associadas ao desenvolvimento de Red Dead Redemption II, marcado por semanas que podiam atingir as 60 horas. Apesar do reforço da equipa e de uma gestão mais realista dos prazos, a produção do GTA 6 continuou a enfrentar dificuldades, sobretudo na criação e animação das personagens secundárias.

Os adiamentos e as contas milionárias

A complexidade do projeto contribuiu para sucessivas alterações ao calendário. Inicialmente previsto para 2025, o GTA 6 passou por várias datas antes de ficar agendado para 19 de novembro, após um novo adiamento.

A dimensão financeira acompanha a ambição do jogo. Para o exercício fiscal de 2027, a Take-Two prevê receitas líquidas de reservas entre 8000 e 8200 milhões de dólares, acima dos 6720 milhões registados no período anterior. As projeções apontam para cerca de 40 milhões de cópias vendidas do GTA 6 durante esse exercício.

O Bank of America estima que o título possa gerar 3440 milhões de dólares em receitas. Ainda assim, o custo total de produção permanece envolto em especulação. Jennifer Kolbe, responsável pela área de publicação da Rockstar, rejeitou a alegação de que o orçamento ultrapassou os 1500 milhões de dólares.

A expectativa cresce, mas a segurança continua a preocupar

O interesse do público já se traduziu em números expressivos. O primeiro trailer ultrapassou os 93 milhões de visualizações no YouTube nas primeiras 24 horas. Mais tarde, uma apresentação de 27 minutos disponibilizada em exclusivo na Netflix alcançou 31,1 milhões de visualizações semanais e liderou em 87 dos 93 países analisados pela plataforma.

A proteção do projeto também ganhou importância após a divulgação não autorizada de vídeos em 2022. Desde 2024, os trabalhadores passaram a cumprir cinco dias por semana nos escritórios, enquanto os programadores do GTA 6 perderam o acesso remoto aos servidores. Apesar destas medidas, voltou a surgir uma fuga de informação em agosto.

Em outubro de 2025, a Rockstar despediu 34 trabalhadores, a maioria associados ao sindicato IWGB. A empresa justificou as decisões com a partilha de informação confidencial num servidor do Discord, uma situação que gerou controvérsia.

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