Quando as emoções chegam a Valorant, com “Agents of Romance”

A Riot Games anunciou recentemente a primeira expansão ao universo de Valorant. Uma expansão que vai trazer certamente bastantes novidades e que terá o nome de Agents of Romance.

Venham conhecer um pouco mais de Agents of Romance.

O Agents of Romance será o primeiro jogo individual do género dating simulator pela Riot Games. A expansão surge após o sucesso das missões dating sim do evento Spirit Blossom do League of Legends. O VALORANT: Agents of Romance será lançado para PC ainda em 2021.

O dating sim permitirá que os jogadores assumam o papel de um novo recruta que está a treinar para se tornar num Agente no Valorant. À medida que os jogadores vão experienciando a difícil vida de um Agente em treino, vão construindo relações profundas com cada um dos Agentes do Valorant: colecionando itens, indo a encontros amorosos e, talvez, até salvar o mundo no caminho.

“Estamos sempre à procura de novas formas de expandir e explorar o universo do Valorant, mesmo antes do lançamento. Quando nos surgiu o dating sim, achámos que fazia sentido,” disse Anna Donlon, Executive Producer do Valorant. “Acreditamos que toda a gente pode desfrutar dos Agentes do Valorant, quer sejam jogadores de shooters táticos ou jogadores do género dating sim.”

“Os nossos Agentes são indivíduos vivos, que respiram e se expressam tal como os nossos jogadores,” disse Joe Killeen, Narrative Writer do Valorant. “O Agents of Romance permite-nos colocar essas emoções interiores e relações humanas em uso, sendo que podem explorar quem realmente são estes indivíduos quando não estão de uniforme e têm as armas guardadas.”

“É engraçado. Inicialmente, queríamos lançar o Agents of Romance como um modo de jogo no Valorant, mas começou a crescer de tal forma que ganhou vida própria,” disse Joe Ziegler, Game Diretor do Valorant. “Não me lembro de quem o sugeriu, mas a certa altura dissemos – que se lixe, vamos criar um jogo a partir disto”.

E vocês? São jogadores de Valorant?

Valorant: Agents of Romance será lançado para PC ainda em 2021.