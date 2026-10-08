PS5 no PC fica mais perto com projeto a atingir 96% de cobertura gráfica

Um projeto não oficial que pretende executar jogos da PS5 no Windows e Linux registou um avanço enorme, com o AnyPS5 a alcançar quase 96% de cobertura das instruções gráficas acompanhadas.

AnyPS5 aproxima-se dos 96%

O projeto AnyPS5 continua a evoluir e os dados mais recentes mostram um salto considerável no suporte às instruções utilizadas pela GPU da PlayStation 5. De acordo com uma atualização divulgada pela RedGamingTech, 1118 das 1166 instruções gráficas atualmente monitorizadas já são suportadas.

O valor corresponde a uma cobertura de 95,88%, bastante acima dos 52,23% registados numa medição anterior, quando apenas 609 instruções estavam contempladas pelo projeto.

O AnyPS5 não segue exatamente o modelo de um emulador convencional. Segundo os responsáveis pelo projeto, a ferramenta procura transformar os executáveis da consola para formatos compatíveis com Windows e Linux, disponibilizando também implementações alternativas das bibliotecas de sistema da PlayStation 5.

Na vertente gráfica, o sistema inclui um recompilador de shaders capaz de gerar SPIR-V, permitindo adaptar os programas gráficos da consola à infraestrutura utilizada pelo projeto. Existe ainda um relinker capaz de gerar executáveis para Windows ou Linux.

A ferramenta contempla também determinadas instruções específicas de processadores AMD, possibilitando a sua conversão para sistemas equipados com CPUs Intel compatíveis.

AnyPS5 progress is absolutely insane. GPU Shader Instructions is now about 96 percent translated, and system lib. is almost 80% This lets PS5 games run ‘natively’ on PC by translating API calls the PS5 uses to PC (eg, Vulkan for graphics) X86 cpu stuff runs natively. https://t.co/Vxp84doQcZ — RedGamingTech (@RedGamingTech) October 5, 2026

Suporte das bibliotecas ainda é limitado

Os números relativos às bibliotecas de sistema revelam outro indicador importante. Atualmente, o AnyPS5 apresenta uma cobertura de 79,14%, equivalente a 2538 das 3207 funções que o projeto identificou até ao momento.

Contudo, este número não representa todas as funções existentes na PS5. À medida que forem descobertas e catalogadas novas funções, o universo de referência poderá aumentar.

A percentagem de 95,88% refere-se exclusivamente às instruções de shaders acompanhadas pelo AnyPS5. Para executar um jogo corretamente, são necessárias muitas outras componentes, incluindo funções das bibliotecas de sistema e outras funcionalidades específicas de cada jogo.

Assim, o avanço mostra sobretudo que o projeto está a eliminar obstáculos técnicos importantes. Transformar esse progresso numa plataforma capaz de executar uma grande variedade de jogos da PS5 continua a ser um desafio bastante mais complexo.

Leia também: