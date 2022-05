Promoção Primavera em Ação anima loja digital da Nintendo

A Nintendo encontra-se embebida do espirito mais alegre da Primavera e como tal está a levar a cabo uma Promoção, com o nome de Primavera em Ação, que apresenta descontos em largas dezenas de jogos para a Nintendo Switch.

Venham conhecer os principais destaques.

A Nintendo está a celebrar a Primavera com uma promoção Primavera em Ação que traz descontos interessantes em mais de 1000 jogos para a Nintendo Switch.

Trata-se, portanto, de uma ótima oportunidade para, quem sabe, a aquisição de um ou dois jogos que sempre ficaram debaixo de olho, certo?

A promoção Primavera em Ação, que terá mais de 1.000 jogos para Nintendo Switch com descontos de até 63% começou no passado dia 28 de abril e vai terminar no domingo, 8 de maio, pelas 22h59.

São centenas de jogos em promoção na loja da Nintendo, com jogos que agradarão a todos os gostos, certamente!

Os jogadores podem testemunhar as origens da Master Sword, em The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, pela primeira vez em promoção, e viajar pelo mundo com Mario e o seu fiel amigo, Cappy em Super Mario Odyssey. Em Fire Emblem: Three Houses, cabe a Byleth liderar os seus alunos nas suas vidas académicas e em batalhas por turnos. Os pupilos poderão também descobrir a quarta casa secreta, os Ashen Wolves numa nova aventura disponível no Passe de Expansão.

Um mundo aberto de fantasia épica aguarda-o em The Elder Scrolls V: Skyrim, enquanto Mario + Rabbids Kingdom Battle oferece um combate dinâmico baseado em turnos com uma equipa improvável de heróis. Num pacote que inclui Bayonetta e a sua sequela Bayonetta 2, pela primeira vez em promoção, os jogadores podem descobrir uma mistura explosiva de ação, dinâmica e estilo atrevido.

Vejam os principais destaques mais abaixo, podendo a lista completa ser consultada na Nintendo eShop:

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Nintendo 33% Super Mario Odyssey Nintendo 33% The Elder Scrolls V: Skyrim Bethesda Softworks 50% Mario + Rabbids Kingdom Battle Ubisoft 63% Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition Nintendo 50% Bayonetta 2 + Bayonetta Bundle Nintendo 33% FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster SQUARE ENIX 50% BioShock: The Collection Take-Two Interactive 60% Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition BANDAI NAMCO Entertainment 50% Fire Emblem: Three Houses Nintendo 33%