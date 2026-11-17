A Xbox revelou novos detalhes sobre a sua próxima geração de hardware numa revista comemorativa dos 25 anos da marca. No entanto, continua a deixar por explicar o que será, de facto, a chamada Helix.

No âmbito das comemorações do 25.º aniversário da Xbox, a divisão de jogos da Microsoft publicou uma revista dedicada ao passado, ao presente e ao futuro da marca, na qual surge uma pequena secção sobre o Project Helix, a consola de nova geração revelada no início deste ano. Assinado por Jason Ronald, vice-presidente da Xbox para a próxima geração, o texto repete grande parte do que já tinha sido partilhado, mas acrescenta alguns pormenores sobre a filosofia do projeto.

Um dispositivo híbrido

A principal novidade está na forma como Ronald resume o conceito, ao descrever o Project Helix como “uma consola que também é capaz de jogar jogos do teu PC”, algo que distingue de “um PC que também joga jogos de consola”.

O responsável faz questão de sublinhar que o equipamento não é um PC com uma interface semelhante à de uma Steam Machine, o que esclarece aquilo que a Helix não é, mas diz muito pouco sobre aquilo que de facto será, além de um parágrafo que parece indicar um foco num dispositivo híbrido.

Nesse parágrafo, Ronald afirma que a Helix foi pensada para ser “a máquina de jogo definitiva”, que remove as barreiras que historicamente existiram, permitindo ter toda a biblioteca acessível, levar consigo quatro gerações da biblioteca e da progressão Xbox, e eliminar as “restrições arbitrárias” entre jogos de consola e de PC.

Entre os restantes pontos abordados, destaca-se o foco no Neural Rendering, descrito como uma tecnologia de geração de frames que, segundo Ronald, não afetará o desempenho, bem como a aposta na preservação e na retrocompatibilidade, tanto com os jogos do passado como com os do futuro.

O responsável refere ainda a ROG Xbox Ally, o PC portátil com a marca Xbox e uma nova interface, como um “precursor” da Helix, explicando que o portátil foi influenciado por muitos dos conceitos de design que existem para a nova consola.

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