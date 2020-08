Power Rangers: Battle for the Grid recebe Collector’s Edition

Power Rangers foi um dos marcos da televisão, quando surgiu no final dos anos 90 do século passado. No entanto, desde cedo os Power Rangers, deixaram de estar apenas no pequeno ecrã.

Bandas desenhadas, livros e videojogos foram, entretanto, lançados e Battle for the Grid, lançado no ano passado, vai receber uma Collector’s Edition.

Power Rangers, a série criada por Haim Saban nos finais do século passado é, um nome incontornável da história do entretenimento.

Na altura em que foi lançada na televisão portuguesa, desde logo ganhou uma grande legião de fãs que devorava os seus episódios com avidez e que os comentava quase como se de um jogo de futebol de tratasse.

A série, na altura, apresentou-se como inovadora, muito devido a ter cenas de ação que combinavam cenas de luta, com os primeiros mechs da televisão.

Nos tempos que correm, e apesar de haverem muitas alternativas no mercado, Power Rangers continua a dar cartas e no ano passado foi lançado o videojogo Power Rangers: Battle for the Grid, desenvolvido pelos estúdios nWay.

Power Rangers: Battle for the Grid Collector’s Edition

Lançado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, o jogo vai receber no próximo dia 6 de outubro, uma edição especial, em formato físico: Power Rangers: Battle for the Grid Collector’s Edition.

Esta versão física, incluí, além da completa Collector’s Edition do jogo, uma personagem completamente nova e ainda não vista antes, Lauren Shiba.

Segundo a Maximum Games, mais de 1,2 biliões de combates online foram feitos desde o lançamento do jogo, que apresenta mecânicas de 3×3 tag teams.

Entretanto, como curiosidade, o jogo Power Rangers: Battle for the Grid está incluído no Xbox Game Pass desde o início deste ano.