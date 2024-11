Poupanças de novembro na PlayStation Store chegaram

As Poupanças de novembro chegaram à Playstation Store. E ainda estão para vir as do Black Friday... venha conhecer os principais destaques.

Novembro é sinónimo de Black Friday e a antecipar um pouco toda a adrenalina e oportunidades desse dia, a Playstation Store já lançou a sua campanha promocional de Poupanças de novembro.

São vários (e bons) os jogos para Playstation 5 e Playstation 4 com preços promocionais e que podem perfeitamente vir a traduzir-se em oportunidades únicas para aquisição.

Atenção que esta promoção, que apresenta descontos de até 75%, apenas está ativa até ao dia 22 de novembro.

Segue a lista com os principais destaques:

Another Crab's Treasure para Playstation 5: 23,99 €

Dragon's Dogma 2 para Playstation 5: 39,74 €

Gang Beasts para Playstation 4: 7,99 €

Medieval Dynasty para Playstation 4: 17,99 €

Nobody Wants to Die para Playstation 5: 17,49 €

Persona 3 Reload para Playstation 4 e Playstation 5: 34,99 €

Resident Evil 4 Gold Edition para Playstation 4 e Playstation 5: 29,99 €

SOUTH PARK: SNOW DAY! para Playstation 5: 20,99 €

Squirrel with a Gun para Playstation 5: 13,99 €

TEKKEN 8 para Playstation 5: 39,99 €

TEKKEN 8 Ultimate Edition para Playstation 5: 71,99 €

UFC™ 5 Ultimate Edition para Playstation 5: 54,99 €

Não se esqueça... a campanha apenas está ativa até 22 de novembro. Bem a tempo da Black Friday chegar.