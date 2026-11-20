A chegada de um dos videojogos mais aguardados dos últimos anos está a gerar uma curiosa tendência: há cada vez mais pessoas a procurar obter baixa médica para poderem ficar em casa a jogar… GTA.

Segundo dados divulgados por uma plataforma portuguesa, os pedidos de consultas para obtenção de atestados de doença aumentaram 83% na quarta-feira, 18 de novembro, véspera do lançamento de GTA VI.

O crescimento é ainda mais expressivo quando comparado com o dia anterior, terça-feira, 17 de novembro: mais 120% de pedidos.

A tendência não se limita a Portugal. Na Irlanda, outro mercado onde a plataforma opera, as consultas relacionadas com pedidos de baixa médica aumentaram 130% face à quarta-feira da semana anterior e 156% em comparação com terça-feira.

Médicos recusaram pedidos sem justificação clínica

Apesar do aumento da procura, a plataforma garante que todos os pedidos foram avaliados individualmente por médicos de Clínica Geral.

Os pedidos sem fundamento clínico foram recusados, incluindo situações em que os utentes justificaram a intenção de ficar em casa para jogar o novo título da Rockstar Games.

Tiago Cadeiras, fundador e diretor clínico da plataforma, recorda que um atestado médico não é um simples formulário, mas sim um documento que depende de uma avaliação clínica.

A empresa reforça ainda que a facilidade de acesso à telemedicina não significa menos exigência. Nenhum atestado é emitido sem consulta e avaliação individual por um médico inscrito na Ordem dos Médicos.

Assim, para quem pretende dedicar o dia ao novo videojogo, a solução continua a ser marcar férias. A vontade de jogar GTA VI, por si só, não constitui motivo para uma baixa médica.