PlayStation PULSE: novos auscultadores sem fios chegam em novembro

A Sony prepara-se para reforçar a experiência de áudio na Playstation 5 com os novos auscultadores sem fios PlayStation PULSE, que prometem som mais detalhado, graves mais envolventes e uma comunicação mais clara durante as sessões de jogo. As reservas já estão disponíveis.

Equipados com diafragmas magnéticos planares personalizados, os novos PULSE foram concebidos para proporcionar uma experiência sonora mais imersiva, tirando partido do áudio 3D da PlayStation 5.

A tecnologia permite identificar com maior precisão a origem dos sons no ambiente de jogo, uma vantagem particularmente interessante em títulos competitivos, onde ouvir os passos ou as recargas dos adversários pode fazer toda a diferença.

Outro dos destaques é a tecnologia PlayStation Link, que garante áudio sem perdas e com latência ultrabaixa. Os auscultadores permitem ainda alternar entre Playstation 5, PlayStation Portal, PC e Mac, podendo também manter uma ligação Bluetooth em simultâneo para ouvir música ou atender chamadas no telemóvel sem interromper o áudio do jogo.

A comunicação online também recebeu atenção especial, com um microfone integrado e tecnologia de rejeição de ruído baseada em inteligência artificial, destinada a eliminar sons de fundo e garantir conversas mais nítidas com os restantes jogadores.

Pulse Edge: uma alternativa ainda mais premium

Para quem procura uma experiência de áudio mais avançada, a Sony apresenta também o Pulse Edge, que eleva a fasquia em alguns aspetos. Este modelo utiliza diafragmas magnéticos planares com oito ímanes por unidade, o dobro dos quatro presentes nos PlayStation PULSE, prometendo graves ainda mais profundos e uma reprodução sonora igualmente precisa e detalhada.

Entre as funcionalidades adicionais encontram-se o cancelamento ativo de ruído (ANC), um microfone destacável tipo boom, com a possibilidade de recorrer a um microfone oculto quando este é removido, e controlos dedicados para equilibrar o áudio do jogo e a conversação na Playstation 5. O Pulse Edge inclui ainda uma entrada de áudio/microfone e um estojo de transporte para maior proteção.

Desta forma, enquanto os novos PlayStation PULSE apostam numa experiência sem fios versátil e imersiva, o Pulse Edge posiciona-se como uma solução mais completa para os jogadores que valorizam funcionalidades adicionais e um áudio ainda mais apurado.

Disponíveis nas cores Midnight Black e Branco, os novos PlayStation PULSE chegam às lojas a 19 de novembro, com um preço recomendado de 99,99 euros. As reservas já podem ser efetuadas.