A nova consola da Sony está a ser bastante procurada pelos gamers e, por conseguinte, está a provocar uma loucura de vendas. E mesmo com a escassez do equipamento os números são absolutamente incríveis.

De acordo com dados recentes, a PlayStation 5 já vendeu mais de 5 milhões de unidades desde o seu lançamento. Por sua vez, as consolas Xbox Series X/S da Microsoft venderam até ao momento pouco mais de 3,4 milhões de exemplares.

Ainda há bem pouco tempo havíamos informado que só em 2020 a PlayStation tinha conseguido vender 4.5 milhões de unidades. Claro que este volume foi impulsionado por dois grandes momentos. Por um lado foi o lançamento da consola a 19 de novembro e por outro o aproximar da época natalícia onde a consola foi então um dos presentes mais desejados por miúdos e graúdos.

Não é novidade que a consola vende como ‘pãezinhos quentes’, embora haja indisponibilidade de stock em várias lojas. Mas, mesmo assim, a PS5 conseguiu alcançar mais um número admirável.

PlayStation 5 já vendeu mais de 5 milhões de unidades

De acordo com os dados estimados pelo site VGChartz, a nova consola da Sony já vendeu mais de 5 milhões de unidades desde o seu lançamento. E somente no período entre os dias 24 e 30 de janeiro de 2021 foram vendidos 169.954 exemplares da PS5.

Mas a Nintendo Switch foi a consola mais vendida nesse período (24 a 30 de janeiro) com 363.437 unidades adquiridas. E desde o lançamento vendeu 78,63 milhões de unidades, o que a torna na consola mais vendida de sempre.

Já a Xbox Series X/S conseguiu vender 90.020 unidades de 24 a 30 de janeiro, totalizando assim 3,41 milhões de unidades vendidas desde o lançamento.

Por sua vez, a PlayStation 4 vendeu cerca de 57.255 unidades, a Xbox One vendeu 19.981 unidades e a Nintendo 3DS vendeu 1.318 unidades, de 24 a 30 de janeiro.

Em comparação com a mesma semana do ano de 2020, as vendas da Nintendo Switch aumentaram 108.719 unidades (42,7%). Já a PlayStation 4 caiu em 78.000 unidades (-57,7%), a Xbox One vendeu menos 21.320 unidades (-51,6%) e a 3DS teve uma quebra de 12.947 unidades (-90,8%).

Portanto, apesar de tudo, a Nintendo Switch continua a ser a mais popular de todas as consola. E isso também acontece nos diferentes continentes.

Estimativas globais entre 24 e 30 de janeiro, seguido do total até ao momento

Nintendo Switch – 363.437 (78.631.440)

– 363.437 (78.631.440) PlayStation 5 – 169.958 (5.005.078)

– 169.958 (5.005.078) Xbox Series X | S – 98.020 (3.413.931)

– 98.020 (3.413.931) PlayStation 4 – 57.255 (114.934.524)

– 57.255 (114.934.524) Xbox One – 19.981 (49.631.052)

– 19.981 (49.631.052) Nintendo 3DS – 1.318 (75.914.618)

Estimativas nos EUA, Canadá e América Latina

Nintendo Switch – 102.186

– 102.186 PlayStation 5 – 69.958

– 69.958 Xbox Series X | S – 57.696

– 57.696 PlayStation 4 – 14.884

– 14.884 Xbox One – 12.259

– 12.259 Nintendo 3DS – 338

Estimativas na Europa

Nintendo Switch – 85.980

– 85.980 PlayStation 5 – 58.153

– 58.153 PlayStation 4 – 32.375

– 32.375 Xbox Series X | S – 27.428

– 27.428 Xbox One – 6.010

– 6.010 Nintendo 3DS – 352

Estimativas na Ásia

Nintendo Switch – 162.113

– 162.113 PlayStation 5 – 35.521

– 35.521 PlayStation 4 – 8.274

– 8.274 Xbox Series X | S – 4.257

– 4.257 Xbox One – 885

– 885 Nintendo 3DS – 602

Estimativas na Oceânia (Austrália e Nova Zelândia)