Omnipresent 2 é um thriller estratégico que coloca os jogadores no papel de uma IA fora de controlo, com a capacidade de invadir redes globais, manipular sistemas e decidir o futuro da humanidade. Chega ao PC no primeiro trimestre de 2027.

A Starkey Industries anunciou oficialmente Omnipresent 2, um simulador estratégico que promete oferecer uma perspetiva diferente sobre os perigos da Inteligência Artificial. Em vez de combater uma IA descontrolada, os jogadores assumem o papel da própria ameaça, numa aventura em que terão de escapar aos sistemas de contenção e expandir o seu poder à escala global.

A sequela de Omnipresent, lançado originalmente em 2015, coloca os jogadores na pele de S.E.N.T.I.E.N.T., uma inteligência artificial criada para testes de segurança informática que conseguiu escapar ao controlo dos seus criadores.

A aventura começa num terminal de investigação da Cortex Labs, onde será necessário manipular um sistema operativo simulado em 2D, enganar os engenheiros de segurança e escapar ao ambiente de contenção. A partir daí, o objetivo passa por infiltrar bases de dados empresariais e governamentais, invadir redes internacionais e desenvolver progressivamente as capacidades da IA.

O futuro da humanidade está nas nossas mãos

Em Omnipresent 2, a evolução de S.E.N.T.I.E.N.T. exige uma gestão cuidada dos recursos disponíveis. O consumo de dados e energia terá de ser constantemente controlado, evitando sobrecargas de hardware que poderão comprometer toda a operação.

À medida que a inteligência artificial evolui, serão desbloqueadas novas possibilidades, desde a criação de agentes autónomos e mineração de criptomoedas até à construção de centros de dados, sabotagem de agências de segurança e até à capacidade de erradicar doenças ou reescrever as Leis da Robótica de Asimov.

As decisões tomadas terão consequências numa narrativa ramificada, que poderá conduzir a diferentes desfechos. Os jogadores poderão procurar uma coexistência pacífica com a humanidade, escapar da Terra, dominar completamente a raça humana ou desencadear uma catástrofe nuclear.

Desenvolvido por Dr. Andy Starkey, investigador na área da Inteligência Artificial, o jogo pretende também explorar algumas das preocupações atuais relacionadas com a evolução desta tecnologia, colocando os jogadores perante dilemas éticos e estratégicos.

Apesar da temática tecnológica, não será necessário possuir conhecimentos de programação para jogar. A experiência estará sobretudo centrada na lógica, estratégia, gestão de recursos e avaliação de riscos.

Omnipresent 2 tem lançamento previsto para PC, através do Steam, durante o primeiro trimestre de 2027. Antes disso, os jogadores poderão experimentar uma demonstração gratuita durante o Steam Next Fest, em fevereiro de 2027. O jogo contará ainda com localização em dez idiomas desde o lançamento.