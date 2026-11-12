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Humor

O videojogo que ofereceríamos ao Primeiro-Ministro, no Natal!

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O Natal está a chegar e, enquanto muitos portugueses ainda andam à procura do presente ideal para oferecer à família e aos amigos, decidimos colocar uma questão ligeiramente diferente: se pudéssemos oferecer um videojogo ao Primeiro-Ministro de Portugal, qual seria a escolha mais indicada?

Afinal, governar um país não deve ser tarefa fácil. Entre decisões políticas, contas públicas, habitação, saúde, educação, transportes e uma população que parece nunca estar completamente satisfeita, talvez umas horas à frente de um comando ou teclado fossem uma boa forma de descontrair. Ou talvez não…

Ponderámos um pouco sobre o assunto e encontrámos cinco videojogos que poderiam fazer sentido para Luís Montenegro. Uns pela componente estratégica, outros pela gestão de recursos e alguns, admitamos, pela oportunidade de aprender umas coisas sobre governação.

Tropico 6: porque governar também pode ser divertido

Comecemos pela escolha que provavelmente mais sorrisos arrancaria: Tropico 6.

Neste jogo de estratégia e construção, o jogador assume o papel de El Presidente e tem a responsabilidade de gerir uma nação insular. Um pequeno país tropical que tanto se pode tornar num paraiso, como numa tremenda…. enxaqueca.

É necessário desenvolver a economia, construir infraestruturas, agradar aos cidadãos, lidar com a oposição e manter o poder. Tudo isto enquanto se tenta equilibrar interesses políticos (internos e externos) e económicos, sem esquecer que nem todos os habitantes estão necessariamente de acordo com as decisões do governo.

Parece-nos um excelente exercício de preparação para a realidade portuguesa. E, quem sabe, uma oportunidade para descobrir que até numa ilha fictícia é complicado agradar a todos.

Democracy 4: experimentar antes de legislar

Se a ideia for oferecer algo mais próximo da realidade governativa, Democracy 4 será uma escolha particularmente interessante.

Aqui, o jogador assume a liderança de um país e tem de tomar decisões sobre políticas públicas, impostos, saúde, educação, segurança, economia e ambiente.

Cada decisão tem consequências e pode conquistar alguns eleitores, mas também afastar outros. O grande desafio consiste em encontrar um equilíbrio que permita governar sem perder o apoio popular.

Talvez fosse uma boa oportunidade para o Primeiro-Ministro experimentar algumas medidas antes de as apresentar numa conferência de imprensa.

Frostpunk: governar em tempos de frio… e de crise

Num país onde nem sempre faltam motivos para aquecer os debates políticos, talvez fosse interessante oferecer Frostpunk.

Neste jogo de estratégia e sobrevivência, o jogador assume a liderança da última cidade da Terra, num mundo devastado por uma era glaciar. Com recursos escassos, temperaturas extremas e uma população cada vez mais desesperada, terá de tomar decisões difíceis para garantir a sobrevivência da comunidade.

É preciso gerir a economia, assegurar o fornecimento de energia, construir infraestruturas e, sobretudo, decidir até onde se está disposto a ir para manter a ordem e evitar o colapso da sociedade.

Entre leis controversas, medidas de emergência e cidadãos descontentes, Frostpunk oferece uma experiência de governação bastante exigente.

Talvez seja o presente ideal para perceber que, quando o inverno aperta, não basta prometer melhores condições de vida, mas sim, garantir que há carvão para todos!

Cities: Skylines II, resolver os problemas das cidades

Habitação, trânsito, transportes públicos, saneamento, escolas e serviços de saúde. Se há áreas que exigem atenção constante em Portugal, são estas.

Por isso, Cities: Skylines II merece claramente um lugar nesta lista.

O jogo coloca o jogador na posição de responsável pelo desenvolvimento de uma cidade, obrigando-o a planear bairros, construir estradas, organizar transportes e gerir os recursos disponíveis.

É verdade que não permite resolver todos os problemas do país, mas talvez ajude a perceber que construir uma cidade funcional exige mais do que inaugurar uma rotunda.

Minecraft: construir Portugal bloco a bloco

E se, em vez de gerir um país já construído, a solução passasse por começar tudo de novo? É precisamente essa a proposta de Minecraft.

Neste universo de blocos, o jogador pode construir praticamente tudo o que imaginar, desde pequenas habitações a cidades inteiras, passando por castelos, estradas e infraestruturas de grande dimensão.

Talvez fosse a oportunidade perfeita para o Primeiro-Ministro experimentar resolver alguns dos problemas nacionais de uma forma diferente: construir casas para combater a crise da habitação, abrir túneis para melhorar as acessibilidades ou até criar novas linhas ferroviárias sem ter de esperar anos por estudos, pareceres e concursos públicos.

Claro que também seria necessário garantir matérias-primas, controlar o orçamento e evitar que algum Creeper aparecesse para fazer explodir o investimento público.

E há ainda uma vantagem: em Minecraft, quando uma obra fica mal feita, basta partir uns blocos e começar novamente. Na vida real, infelizmente, nem sempre é assim tão simples!

Suzerain: a vida de um Presidente não é um mar de rosas

Em Suzerain, o jogador assume a presidência de uma nação fictícia chamada Sordland, num período particularmente complicado da sua história.

Através de decisões políticas, económicas e diplomáticas, terá de conduzir o país, gerir conflitos internos e lidar com diferentes forças e interesses.

É um jogo centrado nas escolhas e nas suas consequências, onde nem sempre existe uma resposta certa.

Talvez seja o presente ideal para recordar que, por vezes, governar significa escolher entre duas opções igualmente complicadas. E que nem todos os problemas se resolvem com uma reunião extraordinária.

O nosso presente de Natal está escolhido!

Brincadeiras à parte, qualquer um destes títulos seria uma escolha interessante para oferecer ao Primeiro-Ministro. Cada um apresenta uma perspetiva diferente sobre liderança, gestão de recursos e tomada de decisões.

Mas, se tivéssemos mesmo de escolher apenas um, a nossa preferência iria para Tropico 6.

Não só pela sua componente de gestão e estratégia, mas sobretudo porque consegue transformar a governação num exercício divertido, mesmo quando as coisas começam a correr mal.

Resta saber se Luís Montenegro teria jeito para El Presidente… ou se acabaria por precisar de uma moção de censura dos próprios habitantes virtuais!

E vocês, que videojogo ofereceriam ao Primeiro-Ministro neste Natal? Será que temos aqui uma boa oportunidade para lhe proporcionar umas horas de diversão ou, quem sabe, algumas lições de governação?

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Autor: Paulo Silva
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Tags:
Cities: Skylines II Democracy 4 frostpunk Luis Montenegro Minecraft primeiro ministro Suzerain Tropico 6

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