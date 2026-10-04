O RPG de ação Queen’s Domain já tem data de lançamento

Queen’s Domain já tem data de lançamento e promete uma aventura épica inspirada nos clássicos RPG de ação. Venham saber mais.

Os fãs de RPG de ação têm uma nova data para marcar no calendário. Isto, pois Queen’s Domain, o ambicioso projeto do estúdio indie Freshly Baked Games, já recebeu a sua data de lançamento. A previsão é que o jogo seja lançado a 30 de outubro para PC, PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2.

Inspirado nas fórmulas popularizadas pelos jogos da FromSoftware, este RPG retro-fantástico combina exploração, combate intenso e uma atmosfera repleta de mistério.

Um reino envolto em segredos

A aventura leva os jogadores até a misteriosa Ilha de Neasied, um local remoto onde forças sombrias começam a despertar. No papel de um protagonista à procura do pai desaparecido, os jogadores terão de desvendar os inúmeros segredos escondidos pelo território enquanto investigam os acontecimentos que envolvem a misteriosa Rainha adormecida.

A narrativa promete combinar descoberta e exploração constante, incentivando os jogadores a aventurarem-se por cada canto de um mundo interligado e labiríntico, onde perigos e recompensas aguardam praticamente a cada passo.

Exploração com toque original

Embora beba inspiração dos tradicionais RPG de ação, Queen’s Domain apresenta algumas ideias próprias. Uma das mais interessantes envolve a lendária espada sagrada Endu, que não serve apenas como arma principal. Graças ao seu poder, os jogadores podem voar entre plataformas e atravessar grandes distâncias, desbloqueando gradualmente novas áreas à medida que obtêm melhorias para aumentar o alcance dos seus saltos.

Esta mecânica promete transformar a exploração numa parte fundamental da experiência, incentivando o regresso a zonas já visitadas para descobrir caminhos alternativos, passagens secretas e tesouros escondidos.

Combate desafiador e muita personalização

O combate segue uma abordagem mais estratégica do que simplesmente atacar sem parar. Um sistema de resistência obriga os jogadores a gerir cuidadosamente cada movimento, enquanto ataques carregados, golpes especiais específicos para cada arma e armas de arremesso acrescentam profundidade aos confrontos.

A variedade também parece ser um dos pontos fortes do jogo. Serão mais de cinquenta armas corpo a corpo disponíveis para encontrar, equipar e melhorar ao longo da aventura. A isso juntam-se mais de vinte tipos de armas secundárias de arremesso, permitindo criar diferentes estilos de combate e estratégias para enfrentar os desafios.

A progressão do personagem passa pela obtenção de experiência, subida de nível e melhoria de atributos, incluindo através da curiosa possibilidade de consumir diferentes alimentos para fortalecer determinadas estatísticas.

Perigos, inimigos e bosses

Os perigos da Ilha de Neasied não serão poucos. Os jogadores terão pela frente mais de uma centena de inimigos distintos, incluindo mini-bosses e poderosos bosses que colocarão à prova todas as habilidades adquiridas durante a jornada.

Com dezenas de horas de exploração prometidas pelos criadores, Queen’s Domain procura oferecer uma aventura rica em conteúdo, desafios e descobertas, mantendo sempre viva aquela sensação de recompensa que caracteriza os melhores RPG de ação.

Projeto indie ambicioso

Por trás de Queen’s Domain estão Eric e Bradley, os dois elementos que formam a Freshly Baked Games. Após o lançamento de The New Flesh em 2025, a dupla volta agora as suas atenções para um projeto significativamente mais ambicioso, apostando numa mistura de estética retro, exploração livre e combate desafiante.

Com o apoio da editora Future Friends Games, conhecida por apoiar produções independentes de destaque, Queen’s Domain apresenta-se como uma das propostas indie mais interessantes para os fãs de fantasia e ação em 2026. A combinação de exploração profunda, combate exigente e uma atmosfera intrigante pode muito bem transformar esta misteriosa ilha num dos destinos obrigatórios para os amantes do género nos próximos meses.