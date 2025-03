O regresso das tartarugas com Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown

2025 marca o regresso das tartarugas mais conhecidas do Planeta: Tartarugas Ninja. A cargo dos Strange Scaffold, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown será o próximo episódio numa história com mais de 20 anos.

Os estúdios Strange Scaffold (responsáveis por I Am Your Beast ou CLICKOLDING, por exemplo), encontram-se a ultimar o desenvolvimento do00 seu próximo jogo, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown. O jogo encontra-se em produção com uma ligação muito intima com a Paramount Game Studios.

Como o nome não deixa margem para dúvidas, trata-se do regresso das Teenage Mutant Ninja Turtles às lides e... de uma forma um pouco diferente.

Com efeito, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown promete ser um marco nos jogos das simpáticas tartarugas devoradoras de pizza, surgindo como um jogo de estratégia, baseado por turnos.

Este novo titulo surge, dessa forma, como uma tentativa e trazer algo novo a este rico e duradouro universo. É uma nova e ousada forma de ver e jogar com as Teenage Mutant Ninja Turtles na medida que Tactical Takedown mistura uma jogabilidade de ação beat-em-up com estratégia por turnos.

A história acompanha as tartarugas quase na sua idade adulta e Splinter e Shredder encontram-se mortos. No entanto, os perigos para a cidade de Nova Iorque nunca descansam e as tartarugas também não.

Serão mais de 20 níveis distintos nos quais as Teenage Mutant Ninja Turtles irão encontrar (e lutar) inimigos emblemáticos da série como o Foot Clan, numa história que também funciona como o amadurecimento dos nossos heróis.

No decorrer da aventura, os jogadores podem personalizar as suas tartarugas com novos equipamentos e armas, ao mesmo tempo que vão desbloqueando novas habilidades e super movimentos (exclusivos de Michelangelo, Donatello, Leonardo e Raphael).

Os combates decorrem em cenários relativamente reduzidos nos quais os jogadores terão, nos seus turnos, agir e reagir aos movimentos inimigos, numa jogabilidade extremamente tática.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown será lançado a 22 de maio deste ano para PC.