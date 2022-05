O outro lado dos videojogos: conectividade entre pessoas

Recentemente a Gamers Outreach e a Xbox revelaram um documentário, intitulado de “A Player Like Me” que ilustra a forma como os jogos podem ser muito mais que simples formas de entretenimento.

Convidamos-vos a assistir a este documentário bastante interessante.

Os videojogos são, e sempre foram, na sua essência, um meio de diversão e entretenimento. Desde os seus tempos embrionários (no século passado) que têm vindo a sofrer fortes alterações e evoluções, muito potenciadas pela evolução da tecnologia, hardware e software mas a essência mantém-se.

Sejam jogos competitivos ou meditativos, com carácter didático ou fantasioso, mais pacíficos ou agressivos, o grande segredo de um videojogo consiste no facto de que nos consegue tirar da realidade por momentos e transportar-nos para todos esses universos todos.

Infelizmente, surgem com bastante frequência noticias na comunicação social mais mediática que sugerem também um lado negro dos videojogos. É verdade pois, tal como tudo na vida, a moeda dos videojogos também tem duas faces e dessa forma também podem vir a revelar-se como potenciadores de agressividade, vícios, problemas de saúde entre outros aspetos.

No entanto não podemos descurar o aspeto positivo que os jogos podem ter na nossa sociedade e nos mais diversos aspectos dela. Por exemplo, nos Cuidados Intensivos de Hospitais pediátricos a existência de consolas será uma boa forma de minimizar a dor que percorre aqueles corredores ou num lar de terceira idade, um jogo de fitness pode ajudar os mais idosos a manterem-se em forma...

Existe ainda um outro aspeto com uma importância crescente nos tempos que correm, em que todos estamos ligados ao online quase 24 horas por dia: a capacidade dos jogos promoverem a conectividade entre jogadores. E dessa forma, a Gamers Outreach e a Xbox revelaram recentemente o seguinte documentário que vos apresentamos que mostra a história de Jordan, um rapaz de 14 anos proveniente de Atlanta, que vive com uma estirpe extremamente rara da Síndrome de Ehlers-Danlos e que passou a maior parte da sua infância em hospitais e fisioterapia. Até então, Jordan nunca tinha conhecido ninguém com Síndrome de Ehlers-Danlos, mas tudo mudou quando conheceu Megan, que vive na Escócia, a jogar "Forza Horizon 5" na Xbox.

“A Player Like Me” faz parte da "Beyond Xbox: Therapeutic Play", uma iniciativa da Gamers Outreach e da Xbox que visa promover os benefícios do jogo como uma ajuda para facilitar a recuperação de crianças que passam longos períodos no hospital.

O filme pretende destacar a forma como os jogos podem apoiar crianças que estão internadas, proporcionando-lhes uma forma de brincarem e de se ligarem aos seus amigos e família.