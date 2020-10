O mundo das máquinas em The Uncertain: Light at the End

A equipa de desenvolvimento New Game Order, encontra-se a trabalhar no seu próximo projeto: The Uncertain: Light at the End.

Trata-se dum jogo de ficção, no qual a Humanidade foi substituída pelas Máquinas e, uma rapariga tenta descobrir qual o trágico destino do Ser Humano.

The Uncertain: Light at the End é um jogo de ficção cientifica passado num futuro pós-apocaliptico, no qual a Humanidade foi substituida pelas Máquinas e Robots.

O jogador controla Emily, uma rapariga que de alguma forma sobreviveu a todo o processo de desaparecimento do ser humano e tenta passar despercebida pelo meio dos robots que invadiram o planeta.

Com o perigo a cada esquina, Emily terá de se movimentar de forma furtiva para evitar ser detetada enquanto tenta descobrir o mistério do desaparecimento da Humanidade.

O jogador, através dos olhos de Emily, vai descobrir um mundo abandonado e desolado, onde as coisas permanecem tal como estavam antes do desaparecimento das pessoas e apenas habitado pelos mesmos robots que foram construídos pelo Homem, para o servir.

Grande parte do jogo será passada a explorar este mundo abandonado. Emily terá de recolher provas e pistas sobre o desaparecimento da Humanidade, enquanto tenta evitar se detetada pelas Máquinas. Dessa forma poderemos esperar uma jogabilidade furtiva, tal como se pode ver no trailer acima indicado.

Segundo os responsáveis da New Game Order (antigamente chamada de ComonGames), o jogo vai apresentar variados puzzles e desafios baseados no meio ambiente circundante para seres resolvidos pelo jogador.

The Uncertain: Light at the End é lançado a 8 de outubro para PC e chegará à PlayStation, Xbox e Nintendo Switch em 2021.