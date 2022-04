Novos vídeos revelados para LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Um dos jogos em maior destaque deste ano, é LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, fruto de uma parceria entre a Warner Bros. Games, TT Games, o LEGO Group e a Lucasfilm Games.

Recentemente o jogo recebeu dois novos vídeos que mostram um pouco mais do jogo, da história e da forma como já se encontra o desenvolvimento.

Darkness is Rising

A Warner Bros. Games, a TT Games, o LEGO Group e a Lucasfilm Games revelaram recentemente um trailer novo para LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, intitulado de “Darkness is Rising” que revela um pouco dos vilões que o jogo apresentará e que podem ser encontrados nos 9 filmes que dão conteúdo ao jogo.

No decorrer da aventura, os jogadores poderão vir a ser tentados a se juntarem ao Lado Negro, aliando-se assim a personagens tão malévolos como carismáticos, como Darth Vader, General Grievous, Darth Maul ou o Imperador Palpatine entre outros.

Building the Galaxy

Outro vídeo revelado recentemente mostra um pouco mais sobre o processo criativo da equipa da TT Games (em cooperação com a Warner Bros. Games, o LEGO Group e a Lucasfilm Games) para dar vida à Galáxia e a tudo o que nela existe.

Trata-se de um vídeo de bastidores que destaca a vasta amplitude de conteúdo e a sensação de liberdade que os jogadores podem esperar em LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

O processo de criação da Galáxia foi, segundo os seus responsáveis, uma experiência extremamente gratificante. Isto pois, além de terem a oportunidade de recriar alguns dos planetas mais emblemáticos de Star Wars, também foi possível a criação de planetas novos, com tudo o que isso implica. E claro, tudo isto com as doses de humor que os jogos LEGO nos têm acostumado.

É ainda permitido visualizar o trabalho feito pela equipa de desenvolvimento no processo de criação de cada planeta, que inclui a superfície e efeitos atmosféricos de cada um, tornando-os únicos e distintos entre si. E isto é importante, pois os jogadores terão uma grande liberdade de exploração de cada planeta.

No entanto, segundo o documentário que se segue, parte importante da equipa criativa foi a de conseguir conciliar esse elevado nível de exploração, com o desenrolar das missões do jogo. Entre os locais mais emblemáticos do universo Star Wars, poderemos encontrar Naboo, Endor, Coruscant, Tatooine, ou a Cloud City of Bespin.

AS missões (principais ou secundárias), que decorrem um pouco por toda a Galáxia, serão diversificadas e permitem que os jogadores apreciem cada uma das localizações recriadas no jogo. O documentário mostra ainda alguns exemplos de missões e da sua variedade como, por exemplo, ter de alimentar o Sarlacc, em Tatooine.

Os jogadores poderão encontrar ainda, dezenas de colecionáveis (Kyber Bricks) nos diferentes planetas do jogo o que permitirá aos jogadores, afastarem-se um pouco da história principal do jogo e espairecer um pouco mais noutros contextos e jogabilidades e levando também os jogadores a explorarem de forma mais completa os diferentes locais do jogo.

LEGO Star Wars;: The Skywalker Saga, será lançado a 5 de abril para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.