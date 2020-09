Novo trailer de Resident Evil Village revela mais sobre história

Resident Evil Village é o próximo jogo de uma série que já tem alguns anos de existência. Apesar de alguns altos e baixos, Resi tem-se conseguido manter viva e Village é o episódio que se segue.

Recentemente foi revelado um novo trailer para Resident Evil Village, mostrando um pouco mais da história do jogo.

Foi na mais recente apresentação da Sony Playstation, dedicada à Playstation 5, que foi revelado um novo trailer para Resident Evil Village.

A ação passa-se alguns anos após Resident Evil: Biohazard, altura em que o protagonista, Ethan Winters se estabeleceu com a sua mulher num local seguro, para poder viver descansado. O que se passou na mansão da família Baker ficou para trás e Ethan quer recomeçar de novo.

No entanto, as coisas não são assim tão fáceis e algo se aproxima. E esta sensação de iminente perigo aumenta ainda mais com o reaparecimento de Chris Redfield.

Enquanto a aldeia onde Ethan encontrou alguma tranquilidade se mantém bela e calma sob um manto de neve, Ethan começa a reparar em algo na neve. Movimentos escondidos, sombras que se mexem… Ethan sabe que os seus dias de tranquilidade terminaram e terá de enveredar por uma nova aventura para descobrir o que se passa.

E será nas casas abandonadas e barracões decrépitos que as respostas se encontram. No entanto, algo mais sinistro se esconde nas sombras à medida que estranhas criaturas vão aparecendo pelo seu caminho ou se vai deparando com estranhos e enigmáticos símbolos.

Deixo-vos de seguida com o trailer de apresentação, revelado em junho passado:

Resident Evil Village será lançado para PlayStation 5, Xbox Series Xe e PC em 2021, mas ainda sem data concreta de lançamento.