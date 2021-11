Novo torneio Fortnite PlayStation Cup anunciado

É impressionante a forma como Fortnite, o jogo da Epic Games, tem conseguido manter-se vivo e cheio de pujança, ano após ano.

Recentemente recebeu honras de dar a cara por um novo torneio Playstation: Fortnite PlayStation Cup.

Fortnite continua a ser um dos jogos mais em voga, jogado por milhares de jogadores a qualquer hora e em qualquer plataforma. E, continua a dar cartas, tal como o anúncio recente vem comprovar.

Com efeito, a Sony anunciou recentemente o torneio Fortnite PlayStation Cup.

Trata-se de uma competição inédita, que terá início no próximo dia 11 de novembro, quinta-feira, e é exclusiva para jogadores de Fortnite nas consolas PlayStation 4 e PlayStation 5 de todo o mundo.

As inscrições já estão abertas no separador “Competir” no próprio jogo.

Torneio Fortnite Playstation Cup

O torneio Fortnite PlayStation Cup será gratuito e tem as mesmas regras e sistema de pontuação da maioria das competições Fortnite a solo, sendo que cada jogador, independentemente da sua classificação, estatísticas ou cosméticos, começa com zero pontos.

Para participar, basta fazer o download do Fortnite numa consola PlayStation 4 ou PlayStation 5, fazer a autenticação de dois fatores na conta Epic e chegar ao nível 30. Assim que forem cumpridos estes requisitos os jogadores poderão participar no torneio no separador “Competir”. Os 100 jogadores com maior pontuação nos jogos da primeira ronda irão avançar para a final da sua região.

Segue em baixo a classificação por pontuações, sendo que cada eliminação vale 1 ponto na primeira ronda e 2 pontos na segunda ronda:

Vitória Royale – 30 pontos

2ª Posição – 25 pontos

3ª Posição – 22 pontos

4ª Posição – 20 pontos

5ª Posição – 19 pontos

6ª Posição – 17 pontos

7ª Posição – 16 pontos

8ª Posição – 15 pontos

9ª Posição – 14 pontos

10ª Posição – 13 pontos

11ª – 15ª Posição – 11 pontos

16ª – 20ª Posição – 9 pontos

21ª – 25ª Posição – 7 pontos

26ª – 30ª Posição – 5 pontos

31ª – 35ª Posição – 4 pontos

36ª – 40ª Posição – 3 pontos

41ª – 50ª Posição – 2 pontos

51ª – 75ª Posição – 1 ponto

Em baixo podem ver a lista completa de prémios monetários na Europa e outras regiões (em dólares americanos):

1ª Posição – 1,200$

2ª Posição – 1,100$

3ª Posição – 1,000$

4ª Posição – 800$

5ª Posição – 725$

6ª Posição – 600$

7ª Posição – 550$

8ª Posição – 500$

9ª Posição – 450$

10ª – 25ª Posição – 400$

26ª – 50ª Posição – 300$

51ª – 64ª Posição – 200$

Não se esqueçam, o torneio Fortnite Playstation Cup começa a 11 de novembro.

Podem consultar aqui as regras oficiais do campeonato PlayStation do Fortnite.