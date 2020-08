Novo Call of Duty a caminho, Black Ops Cold War

Este ano vai chegar Cold War, o próximo jogo da série Call of Duty: Black Ops que se encontra em desenvolvimento pela Treyarch.

A Activision, revelou recentemente a data de lançamento de Call of Duty: Black Ops Cold War que, tal como o nome indica, decorre em plena Guerra Fria do Século passado.

Black Ops, uma ramificação da série Call of Duty, já tem alguns anos e já conta com 5 títulos de sucesso variável no seu historial.

Este ano, vai chegar um novo capítulo a Black Ops, denominado de Cold War que recentemente teve a sua data de lançamento anunciada oficialmente pela Activision.

Cold War trata-se de uma sequela do jogo Black Ops original, e tem a sua ação nos anos 80, levando os jogadores pelo profundo e volátil universo geopolítico da Guerra Fria.

Pelo que dá para perceber, a principal missão será a de perseguir e eliminar um agente soviético de nome de código Perseus que ameaça o frágil equilíbrio que existia no momento.

A missão levará o jogador a localizações como Berlim Oriental, Turquia, Vietname, Moscovo na Era Soviética, entre muitas outras e irá encontrar pelo caminho várias figuras históricas da História do Mundo.

Para além da campanha, Black Ops Cold War trará um arsenal de armas e equipamentos da Guerra Fria para a próxima geração de combates multijogador em Black Ops, e ainda uma nova experiência de jogabilidade cooperativa com Zombies.

“Estamos entusiasmados por lançar o próximo título blockbuster de Call of Duty, uma das franquias mais icónicas do entretenimento com mais de 100 milhões de jogadores“, afirmou Bobby Kotick, CEO da Activision Blizzard. “Black Ops Cold War proporcionará uma experiência emocionante que irá não só elevar a fasquia dos jogos de ação da próxima geração, como também manter os nossos jogadores conectados aos seus amigos.“

“Black Ops Cold War não é apenas uma celebração do que torna a série Black Ops tão especial, mas é também um novo começo para a próxima geração de jogadores“, revelou Mark Gordon, Co-Studio Head, Treyarch. “Como developers, ser capaz de trazer este tipo de experiência para uma nova geração de consolas é uma oportunidade incrível.“

Como curiosidade importante, o fato de Cold War apresentar suporte cross-play em todos os sistemas da geração atual e da próxima. De regresso estará também o famoso Battle Pass.

O jogo será lançado a 13 de novembro para Playstation 4, Xbox One e PC e quando as consolas de nova geração forem lançadas, o jogo também estará pronto para a ação.