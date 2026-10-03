Novidades Playstation Plus para outubro de 2026

O décimo mês do ano já chegou e com ele, chegaram também novidades para o catálogo do Playstation Plus. Venham conhecê-las.

A Sony anunciou os jogos mensais de outubro do PlayStation Plus, que estarão disponíveis para transferência entre 6 de outubro e 2 de novembro.

Adicionalmente, os membros do PlayStation Plus têm até segunda-feira, 5 de outubro, para adicionarem os jogos do mês de setembro às suas bibliotecas de jogos.

F1 25 (Playstation 5)

O videojogo oficial do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2025 da FIA permite aos jogadores deixarem a sua marca no mundo do automobilismo. O título oferece experiências para um jogador com os modos Carreira e A Minha Equipa 2.0, nos quais os utilizadores assumem o controlo de uma equipa de Fórmula 1 para criarem as suas próprias histórias. Também é possível competir online contra outros utilizadores no novo modo multijogador F1 World, competindo como equipa contra pilotos controlados pela IA.

Hunt: Showdown 1896 (Playstation 5)

Esta edição representa uma nova era nos exigentes jogos de tiros de extração. Passado em recantos corrompidos e esquecidos da história, os jogadores lutam a solo ou em equipa contra um mal intemporal, monstros retorcidos e outros caçadores desesperados por obter a recompensa. O título oferece uma experiência imersiva na qual os participantes competem para localizar os chefes, enviá-los para o inferno, apoderarem-se do seu saque e lutarem para conseguir a extração. É possível jogar a solo ou formar uma equipa de até três elementos.

Earth Defense Force: World Brothers 2 (Playstation 5, Playstation 4)

A Terra quadrada está sob o ataque de inimigos gigantes e os jogadores têm de resgatar os companheiros de equipa espalhados pelo mundo. O título permite criar as suas próprias equipas, selecionando quatro companheiros de entre os personagens reunidos, concebendo a equipa perfeita para o estilo de jogo de cada utilizador e escolhendo o equipamento. Para além dos soldados da série principal de EDF, o jogo inclui elementos de outras edições derivadas e inimigos clássicos redesenhados em formato voxel, que se juntam à batalha neste mundo. O modo cooperativo permite até quatro jogadores online e dois jogadores localmente, através de ecrã dividido, em ambas as consolas.

Avatares de Spider-Man: Brand New Day

De 6 de outubro e por tempo limitado, estarão disponíveis avatares de edição limitada de Spider-Man: Brand New Day, em exclusivo na Sony Pictures Core. Os membros do PlayStation Plus podem reclamá-los na aplicação sem custos adicionais. Quem não for membro terá de adquirir ou alugar Spider-Man: Brand New Day na Sony Pictures Core para os obter. Esta promoção termina a 20 de outubro de 2026 e o código de cupão dos avatares expira a 6 de outubro de 2027.

Packs exclusivos de HorrorFest

Para celebrar a época mais assustadora do ano, os membros podem desfrutar de packs de itens de terror numa grande variedade de jogos Playstation 5. Entre os packs confirmados encontram-se o pack de terror de Call of Duty: Warzone (disponível desde 1 de outubro), o pack inicial de Hunt: Showdown 1896 (disponível desde 6 de outubro) e o pack temático Draugr do T3 de Overwatch 2 (disponível desde 7 de outubro). É necessário ter o jogo base para aceder ao conteúdo destes packs. Haverá mais surpresas do HorrorFest para os membros do PlayStation Plus nas próximas semanas.