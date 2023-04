A Sony Playstation anunciou algumas novidades fresquinhas sobre o seu reino que passam por "etiquetas de acessibilidade" ou campanha promocional de venda de consolas Playstation 5 com um jogo à escolha. Venham ver...

A Sony Playstation revelou algumas novidades que se encontram a caminho do reino da Playstation 5. Tratam-se de novidades boas, em particular, para quem está a pensar adquirir um nova consola e está a ponderar a aquisição de uma Playstation 5.

Venham ver as novidades.

Etiquetas de Acessibilidade

A Sony anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation, a chegada à PlayStation Store das etiquetas de acessibilidade para os jogadores que tiverem uma consola PlayStation 5. Isto significa que estes poderão verificar com facilidade se o título que querem jogar inclui as opções de acessibilidade que mais lhes interessa.

As etiquetas de acessibilidade ajudam os criadores a passarem informação detalhada aos jogadores sobre as opções de acessibilidade que os seus títulos oferecem. Na prática isto significa que, ao navegarem pela página dos jogos na PlayStation Store, os jogadores terão disponível uma lista de opções de acessibilidade ao pressionarem o botão do triângulo – isto sempre que os títulos suportem as etiquetas de acessibilidade.

Estas etiquetas darão a conhecer aos jogadores, facilmente e de forma detalhada, os ajustes de acessibilidade de áudio que estão disponíveis, assim como algumas opções do comando DualSense, ajustes de dificuldade ou funcionalidades de comunicação online como a transcrição do chat. Podes ver aqui um exemplo desta interface.

Segue de seguida, uma lista de algumas etiquetas de acessibilidade disponíveis, incorporadas em seis categorias distintas:

Opções de acessibilidade visuais: incluem texto claro ou texto grande, alternativas de cor, indicações de áudio ou direção do som;

Áudio: Controlos de volume, áudio mono, leitor de écran ou alternativas às indicações visuais;

Legendas: tamanho das legendas, legendas claras ou grandes;

Opções de controlo: remapeamento de botões, sensibilidade do joystick, capacidade de jogar sem pressionar botões, pressão rápida de botões ou controlo por movimento;

Mecânicas de jogo: configurações de dificuldade, capacidade de omitir puzzles, simplificação de eventos de ação rápida ou velocidade de jogo;

Comunicação Online: transcrição de conversação de voz ou texto e comunicação ping;

Compra de Playstation 5 com jogo

Entretanto, a Sony revelou uma campanha, que já está disponível, e que permite aos jogadores adquirirem uma PlayStation 5, seja a sua versão Standard ou a Digital, juntamente com um DualSense ou um jogo à escolha de entre uma lista indicada.

Neste sentido, estão incluídos jogos como o Marvel's Spider-Man: Miles Morales, FIFA 23 ou Hogwarts Legacy, a um preço reduzido.

Deixamos de seguida, um resumo de alguns conjuntos que poderão ser adquiridos ao longo desta campanha:

Como curiosidade, gostaria de relembrar que a PlayStation 5 já vendeu mais de 32 milhões de unidades desde o seu lançamento, em novembro de 2020, e é a consola que mais rapidamente vendeu na história da Sony.

God of War Ragnarök, osBAFTA Games Awards 2023 e o NewGame+

Entretanto, e num outro âmbito, uma palavra de reconhecimento pelo fantástico jogo God of War Ragnarök que conseguiu um lugar de destaque nos BAFTA Games Awards 2023.

God of War Ragnarök dos Santa Monica Studio, que tivemos oportunidade de experimentar aqui, recebeu seis galardões nos prestigiados BAFTA 2023, incluindo o Prémio de Jogo do Ano no voto do público, Melhor Ator num papel principal para Christopher Judge como Kratos, Melhor Atriz num papel secundário para Laya DeLeon como Angrboda, Melhor Música/ Banda Sonora para Bear McCreary, Melhor Animação e Melhor Áudio.

Entretanto God of War Ragnarök recebeu o modo New Game+ que inclui equipamentos novos, um novo limite de nível, novos encantamentos e muito mais. Quando os jogadores completarem o jogo, poderão desfrutar de um New Game+ para voltarem a experimentar a história com muito mais opções disponíveis desde o início.

Entre as novidades deste New Game+ encontramos então novos equipamentos, onde se destacam: a tão desejada Armadura do Urso Negro de Kratos; a Armadura Espartana; as Armaduras de Ares e de Zeus (dois dos objetos preferidos do New Game+ de God of War 2018 que voltam com uma nova aparência e benefícios) e a Áspide Espartana: Novo escudo, que regressa a God of War Ragnarök e ostenta a descendência de Kratos.

O jogo, que em fevereiro alcançou mais de 11 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, apresenta a segunda parte da saga nórdica de God of War (2018), que dá continuidade à história de Kratos e Atreus. Nesta aventura, pai e filho terão de se aventurar em cada um dos nove reinos em busca de respostas para se prepararem para a batalha profética que trará o fim do mundo.

Juntos, Kratos e Atreus aventurar-se-ão pelas profundezas dos nove reinos em busca de respostas enquanto as forças de Asgard se preparam para a guerra. Pelo caminho, vão explorar deslumbrantes paisagens míticas, recrutar aliados e enfrentar inimigos temíveis, sob a forma de deuses nórdicos e monstros. À medida que a ameaça do Ragnarök se aproxima cada vez mais, Kratos e Atreus vão ter de escolher entre a segurança da sua família e a segurança dos reinos.