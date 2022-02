Novas campanhas promocionais lançadas pela Playstation

Tal como aqui indicámos, o inicio de 2022 continua onde terminou o ano passado no que respeita a campanhas promocionais da Sony Playstation.

Recentemente foi revelada uma nova campanha que inclui grandes Ofertas em Conteúdos Adicionais.

A Sony Playstation continua a investir forte nas campanhas promocionais regulares de jogos através da sua loja online, a Playstation Store.

Este ano, tal como aqui vimos, já existem campanhas ativas mas, recentemente foi anunciada uma nova a caminho, que terá grandes Ofertas em Conteúdos Adicionais.

A campanha Ofertas em Conteúdos Adicionais

Esta campanha promocional agora lançada, aponta na direção dos pacotes de conteúdos (os famosos DLCs) para os jogos, ao invés de promoções aos próprios jogos. São vários os pacotes incluídos na promoção. Venham conhecer alguns.

O Pacote Futuro High-tech do Fortnite pode, a partir de hoje, ser adquirido por apenas 12,05€, em vez dos habituais 17,99€ (33% de desconto), e inclui Traje Lince Neural, Acessório para as Costas Garras de Arranhão Neural, Picareta Garras de Arranhão Neural, Traje EMB4N4N4DO, Acessório para as costas Lâmina Bananotech, Picareta Lâmina Bananotech, Traje SiNuKa, Acessório para as Costas Tecnoplaca 8 e Picareta Lâminas Certeiras.

Os jogadores poderão ainda desfrutar de Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds, que antes estava disponível na PlayStation Store por 14,99€, passa a custar, com esta promoção, 7,49€, o que representa um desconto de 50% face ao seu preço original. Ainda, os jogadores que tiverem a subscrição do PlayStation Plus ativa poderão disfrutar de 10% de desconto adicional.

Já Marvel's Spider-Man: A Cidade Que Nunca Dorme continua a aventura na cidade de Nova Iorque da Marvel e inclui o acesso a três capítulos da história que incluem missões e desafios adicionais, novas fações inimigas conhecidas do universo do Spider-Man e mais fatos por desbloquear – Marvel’s Spider-Man: O Assalto, Marvel’s Spider-Man: Guerras Territoriais e Marvel’s Spider Man: O Outro Lado da Silver. Este conteúdo adicional pode ser adquirido por um preço único de 9,99€, sendo que os jogadores que tiverem a subscrição do PlayStation Plus ativa poderão disfrutar de 10% de desconto adicional.

Deixamos de seguida, um resumo das principais ofertas desta campanha:

2000 Neverwinter Zen: 16,99€

Battlefield 1 Premium Pass: 7,99€

Dying Light: The Following: 9,99€ (+ 10% desconto adicional para subscritores do serviço PlayStation Plus)

Fallout 4 Season Pass Bundle: 19,99€

Fortnite – Pacote Kevinbô: 11,99€

Pacote Futuro High-tech do Fortnite: 12,05€

HITMAN 3 Access Pass: HITMAN 1 GOTY Edition: 14,99€

Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds: 7,49€ (+ 10% desconto adicional para subscritores do serviço PlayStation Plus)

Marvel's Spider-Man: A Cidade Que Nunca Dorme: 9,99€ (+ 10% desconto adicional para subscritores do serviço PlayStation Plus)

Need for Speed Heat – Atualização Edição Deluxe: 7,50€ (+ 10% desconto adicional para subscritores do serviço PlayStation Plus)

Rogue Company: Edição Mercenários: 9,99€

Assassin's Creed Syndicate - Season Pass: 11,99€ (+ 10% desconto adicional para subscritores do serviço PlayStation Plus)

The Last of Us Parte II

Entretanto, também o fantástico jogo da Naughty Dog, The Last of Us Parte II se encontra com um desconto apetecível.

O título, que dá continuidade aos eventos de The Last of Us, é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie.

Aqui, cinco anos após a sua perigosa viagem pelos estados Unidos pós pandêmicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Viver entre uma comunidade próspera de sobreviventes trouxe-lhes paz e estabilidade, apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados.

The Last of Us Parte II já está disponível, até ao próximo dia 3 de março, por apenas 19,99€ nas lojas habituais portuguesas.

PlayStation VR

Os fãs da consola da Sony Playstation que não possuam o Playstation VR também podem ter motivos para sorrir. Isto, pois a Sony Playstation está a lançar uma campanha promocional que permitirá aos jogadores adquirir o pacote inicial do PlayStation VR a um preço bastante interessante, até ao dia 31 de março, nos pontos de venda habituais.

O pacote inicial do PlayStation VR, que inclui o próprio dispositivo, uma PlayStation Camera e o jogo PlayStation VR Worlds em forma de voucher para transferência na PlayStation Store está, até ao próximo dia 31 de março, disponível por 199,99€.

Lançado a 13 de outubro de 2016, o PlayStation VR conta atualmente com mais de 500 jogos e experiências em realidade virtual onde os jogadores poderão mergulhar em jogos e experiências de realidade virtual imersivas que conta com uma visão de 360 graus, com um campo de visão contínuo, e gráficos impressionantes com um ecrã OLED personalizado e imagens fluídas a 120 FPS, para desfrutar da envolvência total nos jogos.