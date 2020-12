A emissão mais recente da Indie World da Nintendo, uma iniciativa dedicada a estúdios e grupos de desenvolvimento independentes já aconteceu.

Foram muitos os jogos apresentados e gostaríamos de convidar-vos a ver quais as novidades que se aproximam.

Esta semana foi emitido o mais recente Indie World pela Nintendo. Trata-se de uma iniciativa que visa revelar os principais jogos indie em desenvolvimento ou que estejam prestes a ser lançados.

Com o aproximar do Natal, esta iniciativa adquire maior dimensão e como podem ver mais abaixo, os jogos a caminho prometem bastante. E para todos os gostos…

Among Us da InnerSloth

Um jogo de sobrevivência de ficção cientifica no qual 4 jogadores têm de fugir numa nave espacial, mas entre eles, existe um traidor. Alguém que está sempre a minar as suas intenções. O jogador terá de trabalhar em equipa para completar as tarefas na nave espacial antes que o impostor as sabote (ou elimine jogadores).

A dinâmica poderá ser muito interessante, pois os jogadores terão de pensar em que possa ser o traidor e depois promover reuniões de emergência para discutir as suas suspeitas…, mas convém estar bem certo, antes de votar para expulsar alguém.

Among Us já chegou à Nintendo Switch e é um jogo multiplataforma!

Spelunky e Spelunky 2 da Mossmouth

Em Spelunky e Spelunky 2, o jogador vai ter de abrir caminho através de túneis e cavernas traiçoeiros, recorrendo ao equipamento de sobrevivência que encontrar ao longo do caminho.

Estes dois títulos apresentam mundos intrincados repletos de surpresas e humor. No entanto, há que ter cuidado com os duendes, fantasmas, peixes-voadores e perus galopantes, enquanto explorar o desconhecido.

Viaje por Spelunky e Spelunky 2 quando os dois jogos forem lançados para a Nintendo Switch no verão de 2021.

Grindstone da Capybara Games

Um quebra-cabeças onde se pode ganhar dinheiro com as nossas grindstones e criar equipamentos para superar inimigos, obstáculos e conquistar a Montanha Grindstone.

Com mais de 200 níveis para desbravar, Grindstone já chegou à Nintendo Switch.

Calico da Peachy Keen Games

Raparigas mágicas, cafetarias para gatos e animais fofinhos – de que mais precisa na vida? Venha preencher a sua aconchegante cafetaria com criaturas fofas, móveis charmosos, decorações festivas e doces.

Trata-se da melhor forma de passar o dia, para alguns jogadores, certo? Então podem começar já a relaxar em Calico na Nintendo Switch, pois o jogo já chegou à consola.

Super Meat Boy Forever da Team Meat

Chegou a aguardada sequela de Super Meat Boy. Em Super Meat Boy Forever, a adorável filhinha de Meat Boy e Bandage Girl, Nugget, foi sequestrada. Para a encontrar o jogador será colocado no moedor enquanto salta, desliza, soca e chuta através de vários mundos que contêm milhares de níveis construídos à mão que são esmagados aleatoriamente para criar uma experiência de jogo única.

Com segredos, morte, música incrível, arte vibrante e ainda mais morte, prepare-se para enfrentar alguns desafios intensos. Super Meat Boy Forever chega à Nintendo Switch dia 23 de dezembro.

Cyber Shadow da Mechanical Head Studios

Corra, corte e salte através de níveis futuristas enquanto derrota mais de uma dúzia de inimigos apocalípticos neste jogo de ação ninja e plataformas. O mundo foi dominado por formas de vida sintéticas. Um pedido desesperado de ajuda coloca Shadow numa épica jornada. Navegue pelas ruínas de Mekacity, evite armadilhas e derrote as hordas do techno.

Pode até usar uma amiibo de uma personagem da série Shovel Knight para obter a ajuda de um amigo. Desvende os segredos dos antigos poderes do seu clã ninja em Cyber Shadow. Chega à Nintendo Switch no dia 26 de janeiro de 2021.

Tunche da LEAP Game Studios

Tunche é um jogo de beat ‘em up 2D com um deslumbrante design feito à mão, que decorre na floresta amazónica. Pode ser explorado com um de cinco heróis, cada um com as suas próprias habilidades distintas, incluindo Hat Kid, o protagonista do jogo de plataformas 3D A Hat in Time.

No jogo vamos desvendar os segredos da floresta tropical em busca de um animal mítico, o Tunche. O jogo vai-nos permitir desfrutar de uma experiência única cada vez que entramos na selva, e leva-nos a percorrer diferentes caminhos e enfrentar criaturas fantásticas. Com um elegante sistema de combate hack-and-slash, modo de jogo cooperativo local e uma pitada de feitiçaria xamânica, Tunche é um passeio mágico pelas lendas e folclore peruanos.

A aventura começa quando Tunche chegar pela primeira vez à Nintendo Switch em março de 2021.

Very Very Valet da Toyful Games

O objetivo é simples: sentamo-nos ao volante para recolher, estacionar e devolver carros em mais de 20 locais. Até três outros jogadores podem juntar-se à festa, neste jogo frenético e divertido.

Very Very Valet acelera para a Nintendo Switch como um exclusivo temporário no início de 2021.

Fisti-Fluffs da Playfellow Studio

Cuidado – estes gatinhos têm garras! Neste party game com felinos ferozes, vamos transformar a sala de jogos num campo de batalha batendo em objetos e lançando-os pela sala. O auge da diversão está nas brigas de gatos onde tenta provar que o seu gato trapalhão é o melhor.

Poderemos competir com outros humanos localmente, ou online através de uma atualização pós-lançamento.

As possibilidades são infinitas! Fisti-Fluffs ataca primeiro na Nintendo Switch no início de 2021.

Happy Game da Amanita Design

Resolver enigmas enervantes, aguentar algumas canções perturbadoras e sobreviver a encontros cara a cara com rostos sorridentes suspeitos, será a missão do jogador. A primavera de 2021 será o momento em que Happy Game será lançado para a Nintendo Switch.

Alba: A Wildlife Adventure da ustwo games

O estúdio premiado que criou Monument Valley está a oferecer uma nova experiência num mundo aberto. Neste jogo, até a pessoa mais pequena pode fazer uma grande diferença.

Junte-se a Alba enquanto ela visita os seus avós numa ilha mediterrânica, pronta para um verão pacífico de exploração de vida selvagem. Mas quando ela vê sua amada Ilha em perigo percebe que precisa de fazer algo! Recrute voluntários para a sua causa, ajude a curar animais doentes, limpar a selva e, por fim, salvar a ilha.

Uma temporada de exploração visualmente deslumbrante aguarda-o em Alba: A Wildlife Adventure, que chega à Nintendo Switch na primavera de 2021.

Gnosia da Playism

Neste jogo único de aventura e ficção científica, uma nave espacial é conquistada por alienígenas que podem assumir a forma de humanos. Fique a conhecer um eclético elenco de personagens e ajude a desvendar os seus mistérios numa narrativa fascinante no género de dedução social, onde pode jogar contra até 14 NPCs.

Gnosia será lançado para a Nintendo Switch no início de 2021.