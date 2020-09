Numa Nintendo Direct Mini: Partner Showcase recentemente emitida, a marca japonesa revelou uma boa fornada de jogos a caminho da Nintendo Switch. E atenção! Não se tratam de jogos quaisquer…

Venham conhecê-los…

A Nintendo emitiu recentemente aquilo a denominou de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, ou seja, uma emissão dedicada a jogos de parceiros com o objetivo dos seus jogos serem revelados à comunidade Nintendo.

Neste Nintendo Direct Mini, um dos universos em maior destaque foi Monster Hunter em alta, com a chegada de dois novos jogos. Ao longo dos anos, esta tem sido uma série que tem crescido de uma forma bastante sustentada e a tendência é para continuar.

Outros exemplos de jogos em destaque nesta emissão foram, Ori and the Will of the Wisps, Fitness Boxing 2 e Disgaea 6.

Bem, mas o melhor é conhecermos a lista completa de novidades, certo?

Monster Hunter Rise – lançamento a 26 de março de 2021

Neste novo episódio desta excitante série RPG, o jogador será transportado até Kamura Village, um novo e sereno cenário montanhoso em que terá a oportunidade de experienciar uma cultura única e tecnologias de caça inovadoras. Recorrendo a um inseto especial denominado Wirebug, os caçadores poderão impulsionar-se para qualquer direção, tornando possível escalar rochedos e outras estruturas elevadas. Todas as áreas de combate dentro de cada missão estão ligadas, permitindo a exploração da vasta paisagem vertical sem tempo de carregamento.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – lançamento no verão de 2021

Atualmente em desenvolvimento, este RPG com uma forte componente de história coloca os jogadores no papel de um Monster Rider que se torna amigo de monstros icónicos da série Monster Hunter para juntos embarcarem em aventuras épicas.

Ori and the Will of the Wisps – Já disponível na Nintendo Store

O pequeno espírito Ori está habituado a grandes aventuras, mas quando um voo fatídico coloca a pequena coruja Ku em perigo, precisará de mais do que apenas coragem para reunir uma família, sanar uma terra devastada e descobrir o verdadeiro destino de Ori. Dos Moon Studios, os criadores do jogo de plataformas e ação Ori and the Blind Forest, chega uma nova aventura num mundo vasto repleto de novos amigos e inimigos. Com deslumbrantes ilustrações à mão e ao som de uma banda sonora original totalmente orquestral, Ori and the Will of the Wisps é mais um jogo dos Moon Studios a proporcionar uma envolvente ação de plataformas com uma narrativa emocionante.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise – Lançamento a 4 de dezembro de 2020

Na sequela de Fitness Boxing os jogadores poderão pegar nos Joy-Con e selecionar a música e os níveis para participarem numa variedade de exercícios de boxe. Contarão com a possibilidade de escolher qualquer um de nove instrutores, cada um com a sua própria personalidade, desta vez com três novos instrutores: Karen, Janice e Hiro. Os jogadores terão a oportunidade de fortalecer as relações entre si à medida que forem avançando e poderão também personalizar as suas roupas para conferir mais variedade aos exercícios. As novidades do jogo incluem um modo para dois jogadores, uma função de alarme e ainda a possibilidade de remover determinadas ações de boxe.

Disgaea 6: Defiance of Destiny – Lançamento no verão de 2021

Após a Super Reincarnation, o morto-vivo Zed torna-se mais forte cada vez que morre! Atravessando uma variedade de mundos através da reencarnação, os jogadores defrontarão o “deus da destruição” mais forte. Este jogo assinala a estreia de modelos 3D na série, com personagens com diferentes personalidades e o regresso do popular sistema de combates. Prepare-se para uma experiência que desafia o bom senso, o género e o destino em Disgaea 6: Defiance of Destiny, disponível exclusivamente para a Nintendo Switch no verão do ano que vem. Mas as novidades sobre Disgaea não ficam por aqui! Entre as 09h00 de 23 de setembro e as 23h59 (hora local) de 29 de setembro, a versão completa de Disgaea 5 Complete estará disponível para jogar gratuitamente num evento de teste de jogo, em exclusivo para os membros do serviço Nintendo Switch Online.

Hades – Já disponível na Nintendo Store

Desafie o deus dos mortos neste jogo de exploração de masmorras inspirado na mitologia grega. Milhares de eventos de história e combinações de habilidades garantem uma experiência única cada vez que os jogadores tentam escapar do Underworld, empunhando os poderes e as armas míticas do Olimpo. Hades chega à Nintendo Switch ainda hoje.

Empire of Sin – Lançamento a 1 de dezembro de 2020

Neste novo título de estratégia, os jogadores entrarão no submundo do crime, na cidade de Chicago na década de 20, durante o período da “Lei Seca”. Os jogadores terão de encantar e intimidar até ao topo e não olhar a meios para se manterem lá.

Sniper Elite 4 – Lançamento no final de 2020

Em alguns dos ambientes mais vastos e diversos alguma vez vistos num jogo Sniper Elite, os jogadores poderão esperar a balística característica do género, tensa atuação furtiva e ação na terceira pessoa. Sniper Elite 4 infiltra-se na Nintendo Switch no final do ano.

PGA Tour 2K21 – Já disponível na Nintendo eShop e lançamento físico a 25 de setembro de 2020

Em PGA Tour 2K21 o jogador poderá competir contra profissionais em cenários da vida real, visualmente impressionantes. Poderá ainda competir com amigos através de uma ligação local e online ou participar em temporadas completas com as Online Societies. Poderá ainda desenhar e partilhar o seu campo de golfe de sonho, recorrendo a uma quantidade de opções de personalização com o Course Designer.

The Long Dark – Já disponível na Nintendo eShop

Neste título de exploração e sobrevivência, os jogadores da Nintendo Switch partirão sozinhos numa aventura por bosques gelados no apogeu de uma catástrofe geomagnética. Há uma narrativa sinistra à sua espera no modo de história de Wintermute, assim como horas de jogabilidade com morte permanente no modo de sobrevivência.

Balan Wonderworld – Lançamento a 26 de março de 2021

Na pele do Leo e da Emma, os jogadores envergarão roupas que lhes atribuirão uma variedade de habilidades. Um deles, por exemplo, permitirá aos jogadores mudar de equipamento para abrirem portas ou aceder a novos caminhos. Existem mais de 80 fatos para encontrar, com a possibilidade de transportar até três de uma vez. Alterne entre indumentárias para reunir cristais e estátuas espalhadas pelos cenários. O jogo oferecerá também um modo para dois jogadores. Combinando habilidades de roupas com amigos, os jogadores serão capazes de alcançar novos locais.

Rune Factory 5 – Lançamento em 2021

Este comovente RPG a caminho da Switch, convidá-lo-á a construir uma nova vida e embarcar numa grande aventura. Na pele de uma personagem masculina ou feminina que perdeu a memória, os jogadores começarão de novo na povoação rural de Rigbarth como “agentes da paz”. Para além de proteger a cidade, as tarefas diárias dos jogadores incluirão fazer colheitas, pescar no rio e participar em festivais na localidade. Poderá até ser que conheçam alguém por quem se apaixonarão e com quem casarão! Um novo sistema de batalhas permitirá aos jogadores efetuarem ataques combinados com aliados para derrotarem monstros.

Sem dúvida que esta lista apresenta muitos e, principalmente, bons jogos a caminho da consola da Nintendo.