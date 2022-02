Nintendo consegue bloquear 1.300 vídeos do YouTube com bandas sonoras dos seus jogos

A Nintendo leva muito a sério a proteção dos direitos de autor, nem que para isso faça um autêntico braço de ferro com entidades poderosas do mundo digital.

Neste sentido, agora a empresa japonesa conseguiu que o YouTube bloqueasse 1.300 vídeos que continham músicas das bandas sonoras dos seus jogos.

Bloqueados 1.300 vídeos com músicas dos jogos Nintendo

De acordo com as informações, o popular youtuber GilvaSunner, que conta já com cerca de meio milhão de seguidores, anunciou na sua conta da rede social Twitter que a Nintendo conseguiu levar ao bloqueio de 1.300 vídeos do YouTube que continuam partes da banda sonora correspondentes aos jogos da empresa japonesa. Esta medida surge assim como forma de a marca da Switch lutar contra a violação dos direitos de autor.

O youtuber tem alertado sobre esta situação dos vídeos bloqueados desde agosto de 2019. Mas desta vez a mão da Nintendo foi bastante pesada.

De acordo com GilvaSunner, os vídeos bloqueados continuam a banda sonora de diversos jogos. Entre eles encontram-se vários da saga Zelda, outros do Super Smash Bros, alguns do Super Mario, mais outros do Kirby, e muitos mais.

O youtuber destaca que a sua conta do YouTube tem como objetivo ser meramente informativa. E por essa mesma razão não monetizou os seus vídeos. Por outro lado também entende que a Nintendo pode exercer o seu legítimo direito em disponibilizar os seus conteúdos como entender.

A decisão da empresa acontece depois que esta acabou com o seu programa Nintendo Creators, com o objetivo de facilitar a vida dos youtubers. Mas parece que a intenção não correu bem. E as queixas da Nintendo somam-se à sua atitude de uma proteção cada vez mais rigorosa e exigente da sua propriedade.

Desta forma, alguns especialistas, como o advogado de propriedade intelectual David Bravo, preveem tempos difíceis para a divulgação de conteúdos sem permissão, mesmo que tenham apenas o objetivo de informar.