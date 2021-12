NHL 22: reveladas presenças femininas no gelo

Eis uma novidade que vai certamente alegrar todas as fãs da NHL e do Hóquei no gelo no geral: a Electronic Arts acaba de revelar que as primeiras equipas femininas jogáveis estão a caminho de NHL 22.

Mas há mais novidades! Venham ver quais são...

A Electronic Arts revelou recentemente novidades acerca de NHL 22, o jogo que representa esta época da competição com o mesmo nome, e que tivemos oportunidade de experimentar aqui.

Segundo a companhia americana, NHL 22 encontra-se prestes a receber as primeiras equipas femininas de sempre, num videojogo da série.

As equipas femininas jogáveis estarão disponíveis pela primeira vez em NHL (durante o ano de 2022), com as Equipas Femininas da IIHF e o Campeonato do Mundo. Os jogadores poderão celebrar esta era dourada do hóquei feminino jogando como as suas equipas e jogadores favoritos. A partir do início de 2022, os jogadores podem chegar ao gelo com o ícone da Team USA Hilary Knight e a capitã do Hockey Canada Marie-Phillipe Poulin, entre outras estrelas.

Mas mais... a EA SPORTS escalou a globalização de NHL 22 com a inclusão do conteúdo da IIHF (International Ice Hockey Federation), que já está disponível no jogo como parte da mais recente atualização do jogo. Assim sendo, os jogadores já podem atar os seus patins e experimentar o prestigiado torneio Mundial de Juniores e conferir as camisolas atualizadas e a marca para as equipas masculinas.

"A introdução de conteúdo IIHF à NHL 22 marca mais um passo importante na evolução contínua da franquia para refletir a diversidade dos seus fãs", disse Sean Ramjagsingh, VP e GM, EA SPORTS. "Estamos tão orgulhosos de mostrar este talento estelar de todo o mundo — e, em particular, das equipas internacionais femininas — enquanto eles atam os seus patins virtuais pela primeira vez."

A NHL 22 também introduziu uma série de funcionalidades que há muito são aguardadas pelos fãs como parte desta última atualização: Partilha de Listas e Migração de Conteúdos HUT. Com a Partilha de Listas, os fãs podem descarregar as listas de outros jogadores que carregaram ao longo do ano, enquanto a MIGRAÇÃO de Conteúdos HUT permite aos jogadores que começaram a jogar com consolas de geração anterior transferirem o seu valor HUT Team e progredirem para a PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Podem ver aqui mais pormenores sobre o patch de dezembro que NHL 22 recebeu.