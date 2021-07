Netflix estará a preparar streaming de jogos em parceria com a PlayStation

A Netflix é atualmente a mais popular plataforma de streaming de filmes e séries. Mas, recentemente, ficámos a saber que o serviço pode estar prestes a alargar a sua oferta através da integração de jogos já em 2022.

Neste sentido, agora há mais novidades que apontam que o streaming de jogos na plataforma será feito através de uma parceria com a PlayStation.

Na passada semana informámos que a Netflix iria expandir o seu negócio também para o segmento dos jogos. Para isso, a plataforma contratou já Mike Verdu, um ex-executivo da EA Games e do Facebook, para ser vice-presidente do departamento de desenvolvimento de jogos.

Claro que assim que tudo esteja mais definido, a empresa vai contar com vários concorrentes de peso. No entanto as informações indicam que o setor de jogos da Netflix chegará já em 2022. Curiosamente, após o anúncio da notícia pelo site Bloomberg, as ações da plataforma de streaming subiram 3,3% para 566 dólares.

Netflix prepara parceria com PlayStation para streaming de jogos

Informações recentes indicam agora que a Netflix estará a estabelecer uma parceria com a PlayStation da Sony para a criação de um serviço de jogos. Este rumor ganhou força depois de uma extração de dados da app Netflix para iOS ter revelado imagens que ligam as duas empresas.

Uma dessas imagens mostra a capa do jogo de ação e aventura Ghost of Tsushima, distribuído em exclusivo pela Sony Interactive Entertainment para as consolas PlayStation. Também nessa exploração de dados foi encontrada uma imagem supostamente alusiva ao futuro serviço de streaming gaming da Netflix. As revelações foram feitas por Steve Moser, do site The Tape Driver.

O logotipo surge com a inscrição “N Game”, sendo que a letra “N” é idêntica à que compõe o nome da marca Netflix. Portanto, poderemos deduzir que o serviço se chamará “Netflix Game” ou somente “N Game”.

Outra imagem mostra dois comandos da PlayStation 5 a flutuar num wallpaper lilás e bolhas ao redor. No entanto na imagem não consta nenhum logotipo ou referência à plataforma de streaming de filmes e séries. Mas, tal como referido acima, são imagens que se encontram na app do serviço.

Para já ainda não há qualquer informação oficial sobre esta eventual parceria entre o popular serviço de streaming e a PlayStation. Mas vamos estar atentos a mais novidades sobre este assunto.