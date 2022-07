Foi recentemente revelado o desenvolvimento de um jogo que certamente agradará a todos os jogadores que apreciem filmes e o que está por detrás das cenas: Moviehouse.

Inspirado em The Movies de Peter Molyneux, Moviehouse convida-nos a dirigir um estúdio de cinema e a tornar-nos reis da 7ª Arte.

Está em desenvolvimento o jogo que vai libertar o realizador de cinema que há em cada um de nós: Moviehouse. O anuncio foi feito recentemente pela editora alemã Assemble Entertainment e pelos estúdios sediados em Riga (Letónia) Odyssey Studios.

Tal como o nome não deixa muita margem para dúvidas, Moviehouse, é um jogo de simulação do negócio de fazer filmes. O jogador é o diretor de um popular estúdio de cinema e como tal terá de fazer com que ele renda e os seus filmes sejam um sucesso.

Os jogadores serão o personagem principal que se encontra por detrás das cenas, tomando as rédeas de praticamente tudo no estúdio e no seu dia-a-dia. E não será uma tarefa simples.

Contratar talentos, escrever enredos e levar a cabo longas horas de filmagens são tudo responsabilidades que o jogador terá em mãos. No entanto, terá de ter muita e particular atenção aos fãs, pois as suas criticas contam e podem significar a diferença entre um sucesso e um tremendo fracasso.

A ação decorre em plena época dourada de Hollywood, nos anos 80 do século passado e percorre os anos até aos dias atuais. Os jogadores começam com uma pequena equipa de entusiastas, apaixonados por filmes. Munida de equipamentos muito rudimentares, a equipa tem o objetivo de fazer crescer o estúdio e conseguir assim, ganhar notoriedade no mercado, cada vez mais exigente.

Pelo caminho, e como seria de esperar, terão de ser produzidos, realizados e filmados vários filmes. Existem mais de uma dúzia de géneros de filmes para realizar e o jogador terá de escolher sensatamente para produzir o efeito pretendido nas audiências.

Filmes de espiões, comédias românticas, um filme de ação brutal e sanguinário ou algo completamente diferente?? Moviehouse fornece as ferramentas todas para que a criação dos filmes seja de inteira responsabilidade dos jogadores. Pode vir a ser interessante, esta abertura...

Com a escolha do tipo de filme, vem também o enredo e a escolha dos atores, peças fundamentais do sucesso de uma longa metragem.

Parte da tarefa na criação de cada filme, passa pela tentativa de encontrar o equilíbrio perfeito entre arte e cultura pop que proporcionem a criação de um verdadeiro clássico de sucesso e que deixe os críticos de boca aberta.

Moviehouse é um jogo que aposta em acompanhar várias épocas distintas, tendo como inicio os anos 80. Dessa forma, será de esperar que ao longo dos anos, muito mude e com essas mudanças também a indústria do cinema terá de mudar ou pelo menos adaptar-se. Ao longo das década, tanto as equipas de filmagem, como os próprios equipamentos vão sendo melhorados e a tecnologia vai sendo cada vez mais importante no processo de criação de um filme. Cabe ao diretor do estúdio estar a par de todas essas inovações e de saber aproveitá-las em beneficio dos seus filmes.

“A nossa equipa está deliciada com o desenvolvimento deste nosso primeiro jogo,” afirmou Niklāvs Strads, fundador da Odyssey Studios. “O nosso objetivo sempre foi o de capturar a excitação e ação que se esconde por detrás das filmagens de um filme. Por detrás das cenas que vemos no cinema, é necessário toda uma equipa de escritores talentosos, produtores, e diretores para criar uma longa metragem e Moviehouse consegue capturar toda essa ação e atividade."

Moviehouse será lançado para Mac OS e PC (via Steam e GOG) neste Outono.