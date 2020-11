Moche XL Games World está a chegar num formato… diferente

Num ano que está a ser muito complicado para todos, os eventos com público ao vivo, têm vindo a sofrer um forte revés com a impossibilidade (na sua maioria) de se realizarem. É o caso do Moche XL Games World, que teria este ano a sua 2ª edição.

No entanto, e mesmo não havendo evento fisicamente, o XL Games World vai avançar, mas em formato digital.

De uma forma ou de outra, este ano de 2020 vai ficar vincado na memória de todos nós. Um ano completamente diferente e que originou profundas alterações na forma como vivemos em sociedade e como interagimos uns com os outros.

O setor do entretenimento e de produção de eventos com público foi um dos atingidos de forma particularmente forte pelas medidas que o Covid obrigou o Governo a decretar e dessa forma, muitos deles foram cancelados (ou adiados).

Os que conseguiram, arranjaram alternativas, tal como o Moche XL Games World que, em 2020 se vai manter, mas sob formato digital.

Com este formato, está de volta o evento que celebra os videojogos e que teve no ano passado a sua 1ª edição. De uma forma totalmente gratuita, os fãs vão poder assistir, através da plataforma mochexlgamesworld.pt, a vários conteúdos digitais, muito entretenimento, às melhores competições de Esports e a todas as novidades da indústria dos videojogos.

“Nesta segunda edição do MOCHE XL Games World, mesmo não sendo possível efetuar a realização do evento na Altice Arena, pretendemos continuar a oferecer os melhores conteúdos de entretenimento tecnológico aos fãs de videojogos.” refere Pedro Silveira responsável da E2Tech.

INDIEX

O INDIEX, é o local de eleição para a mostra de jogos de estúdios independentes nacionais. Será uma boa forma de apalpar o pulso do que melhor se faz em Portugal, por equipas de programadores independentes e inclusive de vir a assistir a conversas com os criadores dos jogos.

Haverá, à semelhança do ano passado, um passatempo relacionado com os melhores projetos.

FUTURE WORLD

Esta área pretende ser um fórum de discussão sobre o futuro dos videojogos e o rumo que esta industria está a tomar e as decisões que têm de ser tomadas (e têm vindo a ser adotadas).

Nas palavras da organização, é uma das áreas mais importantes do evento, pois o mundo de hoje, já não é o mesmo que o de alguns atrás e os próprios jogadores e o seu grau de exigência também tem vindo a evoluir e a tornar-se mais premente.

Torneios e ESPORTS

Os eSports são parte fundamental do mundo dos videojogos e cada vez mais importante neste tipo de eventos. Se por um lado permitem levar a outro nível a normal competitividade dos jogadores nos seus títulos preferidos, por outro, permite a entrega de valiosos prémios aos melhores jogadores.

No Moche XL Games World vamos poder assistir a ESC Online Master League Portugal by ROG – a Final do Campeonato Nacional de Counter Strike.

Nesta edição online de Moche XL Games World irão haver variados torneios de FIFA / PES / NBA 2K21 / Fortnite / Valorant, entre outros e abertos à participação do público.

SHOW MATCHES

Os nossos Influencers nacionais nas andanças do gaming, também vão ter um espaço de antena próprio. Estão previstos confrontos entre alguns desses influencers, tais como RicFazeres, Tiagovski, Daizer, Pedro Tim, entre outros.

O evento, que conta com o apoio dos parceiros MOCHE, ASUS, MONSTER, UBER EATS, Rádio Popular, BPI, ESC Online, entre outros apresenta ainda uma vertente solidária que visa reverter todas as doações para uma instituição de cariz social.