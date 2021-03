Mittelborg: City of Mages, uma aventura mágica

Dos estúdios russos Armatur Games, chegaram recentemente, noticias sobre o lançamento do seu jogo de estratégia por turnos, Mittelborg: City of Mages para a PlayStation 4 e Xbox One.

Venham conhecer um pouco mais do jogo que, entretanto, já foi lançado para PC e Nintendo Switch.

Mittelborg: City of Mages é, na sua essência, uma aventura de estratégia com elementos rogue-like e uma componente de gestão de recursos, onde o jogador irá controlar o destino da cidade mágica de Mittelborg.

Pelo caminho, o jogador terá de adotar difíceis decisões, enfrentar tempestades místicas e descobrir a origem de um misterioso caos que invade o reino. Mittelborg: City of Mages vai chegar à PlayStation 4 e à Xbox One a 2 de abril.

A história

Na cidade de Mittelborg, paira o odor a caos e destruição. O jogador chega à posição de Chanceler da cidade, mas, nesta altura conturbada, este cargo, acaba por se tornar mais num fardo pesado que numa benção.

O jogador terá de investigar a origem dos perigos que se aproximam (monstros, nómadas, mercenários, mortos-vivos, espíritos malignos entre outras ameaças), enquanto terá de manter o reino em paz.

E isso envolve a tomada de decisões difíceis e que podem não ser bem aceites por todos os habitantes da mágica cidade. Quem irá ser sacrificado? Um soldado ou um mago? E o Chanceler perdoará ou mandará executar quem o trai? O dinheiro será gasto em reparações e melhorias ou em armamentos?

E esse será outro aspeto importante do jogo: gestão dos magos leais à cidade e prepará-los para os tempos difíceis que se avizinham.

É imperativo recolher recursos, preparar a cidade para as ameaças que se avizinham, colocar guardas nas muralhas e magos nas torres

O mundo de Mittelborg: City of Mages será grande. Irão existir dezenas de localizações distintas, com as suas raças. Irão ainda existir dezenas de eventos únicos e centenas de histórias interligadas. Existe um grande enredo também por detrás de tudo isto que o jogador terá de descobrir…

Tal como na maior parte dos jogos rogue-like com eventos criados dinamicamente, cada sessão de jogo será completamente diferente da anterior. A mesma decisão, tomada mediante os mesmos eventos, poderá desencadear reações completamente diferentes. Outro exemplo, será a variável lista de locais exteriores a explorar que vão variar e com isso, também vão variar as descobertas possíveis. Tudo isso fará de Mittelborg: City of Mages um título que requer atenção constante da parte do jogador e uma particular atenção aos detalhes.

Irá o Chanceler salvar a Magia? Irá a mágica cidade de Mittelborg sobreviver? Está tudo nas mãos do jogador… a partir de 2 de abril, na PlayStation 4 e Xbox One. O jogo já se encontra disponível para PC e Nintendo Switch.

Jogadores de PlayStation 4 e à Xbox One, preparem-se, pois Mittelborg: City of Mages vai chegar a 2 de abril.