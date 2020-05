Microsoft revela o ecrã de início da consola Xbox Series X [vídeo]

A pandemia veio suspender muitos projetos e planos de várias empresas. No campo do gaming, as duas consolas mais aguardadas pelos consumidores, Xbox Series X e PlayStation 5, ainda não foram apresentadas, apesar de já se conhecerem alguns pormenores.

A Microsoft tem divulgado alguns vídeos onde desvenda determinados aspetos e o mais recente revela agora o ecrã de início da Xbox Series X.

Uma vez que a pandemia condicionou todo o ‘modus operandi’ das tecnológicas há que encontrar novas alternativas às estratégias de divulgação dos produtos. Assim, Microsoft tem optado por divulgar vídeos onde desvenda algumas características da sua nova consola.

Já é conhecido o ecrã de inicialização da Xbox Series X

Para os gamers mais exigentes todos os pormenores são importantes e podem mesmo ser decisivos na altura da compra. De modo a já ir cativando os clientes, mesmo antes do lançamento da nova consola, aos poucos a Microsoft tem dado a conhecer vários pormenores da Xbox Series X.

No último vídeo divulgado nesta terça-feira, ficamos a conhecer finalmente como será o ecrã e o som do iniciar da consola. De acordo com o vídeo, a inicialização da nova consola apresenta-se como suave e simples.

Muitas opiniões consideram que esta inicialização é bem mais apelativa e menos agressiva comparativamente à da Xbox One X. Há ainda quem considere que o som de início da Xbox Series X faz recordar alguns dos sons mais antigos do Windows XP ou do Vista.

De acordo com a publicação de Jerret West, diretor de marketing de jogos da Microsoft, deixada no blog oficial da Xbox, a empresa de Redmond tenciona lançar a nova consola até ao final deste ano, bem como o seu jogo Halo Infinite.

Para além deste pormenor, a Microsoft revela ainda que terá eventos mensais Xbox 20/20, sendo que a edição de maio acontecerá já na próxima quinta-feira, dia 7. O evento será transmitido ao vivo através do YouTube em 4K e também noutras resoluções no Twitch, Mixer, Facebook e Twitter. Os vídeos serão legendados em vários idiomas.

Mas não é só, pois a empresa promete revelar mais acerca dos seus jogos da Xbox Game Studios durante o verão.