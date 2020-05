Microsoft: Como assistir online ao evento de hoje da Xbox Series X?

Hoje a Microsoft vai fazer mais um pequeno avanço no desvendar de novidades da Xbox Series X. Pelas 16h00 desta quinta-feira, terá lugar o primeiro evento Xbox 20/20 e poderá assistir ao mesmo diretamente de sua casa.

A consola da empresa de Redmond está na mira dos gamers mais exigentes, sendo que a escolha entre a Xbox Series X e a PlayStation 5 é cada vez mais difícil.

É hoje o evento da Xbox Series X para demonstração de jogos

Durante o início da tarde de hoje, 7 de maio, a Microsoft vai presentear os fãs com com a primeira edição do seu evento online denominado Xbox 20/20. Através do evento, a empresa de Redmond vai demonstrar aos utilizadores vários pormenores acerca dos jogos que virão com a nova Xbox Series X.

Um dos jogos que poderá conhecer melhor é o tão aguardado Assassin’s Creed Valhalla, anunciado recentemente. Este é um dos títulos com suporte para Smart Delivery, ou seja, o jogador poderá comprar o jogo apenas uma vez e jogá-lo na consola atual ou noutra de próxima geração.

Em suma, este evento servirá para fazer uma demonstração de alguns títulos que vão estar disponíveis para a consola, através da exibição de vários trailers.

Como posso assistir ao evento da Xbox Series X?

Há diversas plataformas onde poderá ver o evento Xbox 20/20 da Microsoft, dedicado aos jogos para a nova consola. O evento será transmitido ao vivo através do YouTube em 4K e também noutras resoluções no Twitch, Mixer, Facebook e Twitter. Os vídeos serão legendados em vários idiomas.

Para que não perca tempo a procurar, deixamos já aqui os links rápidos das plataformas através das quais poderá acompanhar em direto todas as novidades:

O evento tem então data marcada para hoje, e a hora prevista será pelas 16h00 de Portugal Continental.